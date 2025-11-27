Diario de León
Una caída en la tensión en Valladolid provoca retrasos en el Media Distancia a su paso por León

Desde Renfe afirman que ya se encuentran gestionando medios de trasporte alternativo para prestar servicio a los usuarios afectados

DL

Redacción
León

Debido a una falta de tensión provocada por una incidencia en la catenaria, se encuentra interrumpida la circulación entre Valladolid-Campo Grande y Arcas Reales. Desde Renfe afirman que ya se encuentran gestionando medios de trasporte alternativo para prestar servicio a los usuarios afectados.

Según fuentes cercanas, se esperan retrasos en algunos trenes del servicio de Media Distancia que podrían afectar a los convoyes que pasan por León.

