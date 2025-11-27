Alimerka presenta una ambiciosa campaña de Navidad repleta promociones y regalos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La compañía asturiana de supermercados Alimerka pondrá en marcha su campaña de Navidad más ambiciosa. Un conjunto de acciones y contenidos diseñados para acompañar a los clientes durante todo el periodo festivo, premiando su fidelidad y apostando por mecánicas atractivas para añadir un punto de diversión a la experiencia de compra. La iniciativa central serán los Navidays, activa del 1 de diciembre al 5 de enero, mediante la cual se sortearán más de 100.000 euros en vales de compra, tres compras gratis durante un año y tres viajes a Nueva York.

Con su Calendario de Adviento, Alimerka ofrecerá un premio diferente cada día, del 1 al 24 de diciembre. Las recompensas se podrán desbloquear, día a día, accediendo a la web www.promocionesalimerka.es. La empresa recupera también su tradicional Recetario de Navidad, elaborado con aportaciones de sus empleados y empleadas. El recetario se enviará en formato digital a todos los clientes fidelizados y se distribuirá en formato físico en una selección de puntos de venta.

Entre las novedades de este año destaca “El Rascón”, un rasca incluido en los roscones de Reyes de la marca, con premios directos como un viaje familiar a Disney World valorado en 12.000 euros y tres iPhone 16. Además, la compañía publicará “Navidad: la guía definitiva”, una revista premium con recomendaciones de productos, recetas e ideas de decoración. Se entregará encartada en la prensa regional, y también se distribuirá mediante buzoneo, en los supermercados y, en versión digital, a través de la web de Alimerka.

Un año más, la empresa de supermercados recuerda que los clientes pueden realizar ya sus encargos especiales de carnicería, pescadería y charcutería, y pone a su disposición una amplia selección de lotes festivos para facilitar la organización de las celebraciones familiares.

La campaña se completa con el nuevo spot de Navidad de Alimerka, un homenaje a las personas que hacen especiales estas fechas. El anuncio se estrenará en los próximos días y podrá verse en la Televisión del Principado de Asturias, en plataformas como Prime Video y en redes sociales. Además, también tendrá presencia en soportes exteriores, como el aeropuerto de Asturias y las estaciones de tren de Oviedo y Gijón.