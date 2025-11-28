Una de cada cuatro plazas de funcionarios, sin cubrir en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 25% de las plazas de personal funcionario en la provincia de León está sin cubrir. Con este dato por bandera, la Junta de Personal Funcioanrio de Servicios Periféricos, la Junta de Personal Docente y los comités de empresa de la Junta de León se concentraron ayer ante la sede de la delegación autonómica para denunciar esta situación «que afecta a la atención a la ciudadanía», como apuntó el presidente de la Junta de Personal Docente, Javier Ampudia, quien puso como ejemplo la situación de la Dirección Provincial de Educación, donde hay trece vacantes y sólo 30 funcionarios están ocupando sus puestos.

El área de Agricultura es el que más sufre la falta de cobertura de plazas, con casi el 37,74% vacantes, seguido del Ecyl, con el 32,58%. En el caso de Educación es el 23,20% y el servicio menos afectado, el de Medio Ambiente, con casi un 20% de plazas sin personal que las ocupe. En relación al personal administrativo y auxiliar administrativo, las vacantes sin cubrir rozan el 30%, de nuevo con Agricultura y el Ecyl como las áreas más afectadas, con el 51,2% y el 42,6%, respectivamente.

«El servicio público está en una situación de supervivencia y de heroicidad; los pocos trabajadores que hay están sacando el trabajo a costa de su sacrificio, a costa de horas extras, que no se las pagan y que les compensan con días libres que después no pueden coger porque si no el servicio quedaría desguarnecido», señaló Ampudia, poniendo como ejemplo la situación de la Dirección Provincial de Educación, donde las gestiones desbordan al personal que «sufre ataques de ansiedad». Además, señaló que se han ten ido que «devolver fondos europeos porque no se han podido justificar los proyectos», además de numerosos retrasos en las gestiones del día a día.