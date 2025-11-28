El alcalde de León anuncia una investigación interna por el tema de las presuntas facturas hinchadas

Después de que UPL alerta de la existencia de presuntas facturas de suministros del servicio de limpieza hinchadas en un 35%, este viernes, durante el pleno del Ayuntamiento de León, el alcalde, José Antonio Diez, anunció que ya “se ha abierto una investigación interna”.

Aunque, como dejó caer, por ahora, “es totalmente contradictorio con los informes de los técnicos que tienen que venir debidamente firmados, como he solicitado, dicen”.

“Da unos resultados muy alejados de lo que ha denunciado. Quizá tenga que retractarse públicamente. Como le conozco, sé que lo hará”, le retó al portavoz leonesista, Eduardo López Sendino [Avance].