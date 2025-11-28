El mercadillo de Navidad abre al pie de la Catedral, en fotos

El mercadillo navideño de León se arropa de nuevo al pie de la fachada principal de la Catedral. La muestra, que ya el año se recortó a la mitad, abandonado el sector de la zona de Puerta Obispo y tras el fiasco de la inclusión de las foodtrucks, se inauguró con un día de retraso sobre el encendido de las luces, que ya el jueves llenó las calles, y entre las quejas de los comerciantes por el aumento de las tarifas. En los dos últimos años, como alertan, la factura por ocupar cada una de las casetas se ha incrementado 1.400 euros, hasta sumar ya esta Navidad un pago de 3.410 euros.

El alquiler se adapta al canon que pagará la empresa adjudicataria al Ayuntamiento de León. Espectáculos AMB Producciones SL, que ofrece 45.280 euros, toma el relevo de Solo Artesanos, que el pasado año abonó por los mismos servicios 48.850 euros. Esta vez, los responsables de la gestión en las dos navidades anteriores se quedaron fuera pese a ofertar un pago de 52.500 euros, más que la otra sociedad, debido a que el concurso puntuara su plan de actividades adicionales y la propuesta decorativa. Esta valoración subjetiva premió sus casetas, con «el tejado en blanco nieve para realzar el ambiente navideño», como se expuso en el documento, en el que se detalla además que la mayor puntuación se debe a «la instalación de elementos decorativos típicamente navideños de estilo nórdico», que aportan «una inmersión total en la época navideña».

Como añadido, se primó su «zona del photocall», con «una gran casita, ambientada y decorada con gran detalle», en la que se incluyen «una chimenea, luces cálidas y figuras temáticas navideñas, cuidadosamente diseñada para que en su interior se encuentre Papá Noel». Este espacio, como se emplaza en el plan, «a partir del día 24 de diciembre se transformará en la casa del Paje Real», tras cambiar «los elementos decorativos» para adaptarlos a «temas relacionados con los Reyes Magos».

La planificación, como reseñaron desde el consistorio, anota «talleres creativos, cuentacuentos y muchas más propuestas». Como plato fuerte, el 23 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, «Papá Noel recibirá a los más pequeños y el 2 de enero será el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente», informaron.

El escenario enmarca la hilera de 40 casetas, 20 de ellas cara al rosetón de la Catedral y el resto vista a las casas de la plaza de Regla. Dentro, las propuestas de los comerciantes remiten en su mayoría a los años anteriores, con todo tipo de regalos navideños, artesanía para estas fechas y comida. No falta tampoco la caseta de Magic Events, justo en el esquinazo a la puerta de la calle Pablo Flórez, donde el mago leonés Peky ofrece sus productos y ameniza el ambiente con trucos.

El mercado abrirá de manera interrumpida hasta el 6 de enero. Dentro de este calendario, de lunes a jueves funcionará de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; mientras que los viernes se amplía por la tarde hasta las 22.30 y los sábados no se hace pausa a mediodía. De manera excepcional habrá cuatro fechas con horario especial: el 8 y el 25 de diciembre, y el 1 y el 6 de enero.