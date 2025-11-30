La nieve y la niebla complican la circulación en varias carreteras de León: consulta los tramos y puertos en los que es obligatorio el uso de cadenas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León amanece con complicaciones en su red viaria por la presencia de nieve y bajas temperaturas, especialmente en la Cordillera Cantábrica, donde varios puertos de montaña requieren el uso obligatorio de cadenas.

Aunque la red principal del Estado no registra cortes totales, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda circular con máxima precaución.

Según los últimos partes de la DGT (09.00 horas), la N-630 en León se encuentra en nivel verde (transitable con precaución) entre Arbás del Puerto y Ventosilla por presencia de nieve en la calzada. En el resto de Castilla y León también hay tramos afectados.

En la provincia de León, la situación es más delicada en los puertos de alta montaña. A las 09:00 horas se requiere el uso de cadenas obligatorias en los siguientes puntos:

CL-635 Puerto de Tarna (Maraña)

LE-321 Puerto de Vegarada (Valdelugueros)

LE-331 Puerto de San Isidro (Puebla de Lillo)

LE-333 Puerto de Las Señales (Puebla de Lillo)

LE-481 Puerto de la Ventana (San Emiliano)

LE-126 pk 65 Fonte da Cova (Encinedo)

La Delegación del Gobierno mantiene activada la fase de alerta del protocolo de vialidad invernal por posible afección a la red de carreteras estatales.

La Aemet ha activado el aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica leonesa hasta las 12:00 horas, con acumulaciones previstas de hasta 5 cm en 24 horas por encima de los 1.300 metros. Durante la jornada predominarán los cielos nubosos con tendencia a abrirse claros por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles, más probables en el tercio este y extremo norte, que serán en forma de nieve entre los 1.200 y 1.500 metros.

Las temperaturas seguirán frías, con máximas que no superarán los 9 ºC en León capital y heladas débiles generalizadas al final del día, localmente moderadas en zonas de montaña. El viento soplará flojo de componente oeste girando a norte, con rachas fuertes en cotas altas.

La DGT y la Subdelegación del Gobierno en León insisten en evitar desplazamientos innecesarios por la montaña leonesa y, en caso de ser imprescindibles, extremar la precaución, consultar el estado actualizado de las carreteras en la web de la DGT y llevar siempre cadenas y equipamiento invernal.La situación tenderá a mejorar a lo largo del día conforme remita la nubosidad y cesen las precipitaciones.