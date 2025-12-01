El invierno se adelanta por el efecto Föhn con un carrusel de nevadas que se paseará por el norte en el puente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se prepara para recibir un intenso episodio de nevadas durante el puente de la Constitución de 2025, con varios frentes atlánticos que recorrerán la provincia en los próximos días. La llegada de masas de aire polar provocará importantes precipitaciones en forma de nieve que beneficiarán especialmente a las zonas montañosas y estaciones de esquí, cuando muchas de las principales del país ya han iniciado su temporada.

Según los pronósticos de Meteored (Tiempo.com), las cordilleras peninsulares podrían acumular más de 30 centímetros de nieve hasta el viernes, con especial incidencia en la Cordillera Cantábrica. Este fenómeno meteorológico será resultado de la llegada consecutiva de dos frentes que atravesarán la península entre martes y miércoles, siendo el segundo el que traerá aire más frío y hará descender la cota de nieve hasta los niveles más bajos previstos para esta semana.

Las previsiones apuntan a que la provincia leonesa, especialmente su zona montañosa, podría beneficiarse enormemente de estas precipitaciones. La Cordillera Cantábrica occidental, que incluye buena parte del territorio leonés, espera recibir más de 20 centímetros de nieve hasta finales de esta semana, cantidades que permitirán a las estaciones de esquí de la provincia ultimar sus preparativos para la inminente apertura.

Pronóstico detallado para los próximos días

El carrusel de nevadas comenzará este martes 2 de diciembre con la cota de nieve situándose entre los 1.000 y 1.200 metros en el norte peninsular, incluyendo León. Las acumulaciones previstas oscilan entre 1 y 5 centímetros en todas las cadenas montañosas, aunque serán el Sistema Central y la Ibérica de Burgos las zonas con mayores espesores, donde incluso se ha activado un aviso amarillo para cotas superiores a los 1.200-1.300 metros.

Para el miércoles 3 de diciembre se espera un descenso significativo de la cota de nieve, que podría llegar hasta los 800-900 metros en el norte peninsular. Aunque la masa de aire será más seca y con menor precipitación, las nevadas persistirán en diversas zonas del territorio nacional, si bien en la Cordillera Cantábrica, donde se ubican las estaciones leonesas, se prevén precipitaciones débiles que tenderán a remitir durante la tarde.

La situación cambiará notablemente el jueves 4 de diciembre con la llegada de aire más templado, lo que elevará la cota de nieve por encima de los 1.000 metros en la mayor parte de la península. Sin embargo, este día se caracterizará por precipitaciones abundantes que podrían dejar nevadas localmente copiosas en el norte, con acumulaciones que podrían alcanzar los 20 centímetros en zonas altas de la Cordillera Cantábrica, beneficiando especialmente a las estaciones leonesas.

El viernes 5 de diciembre, víspera del inicio del puente festivo, la cota de nieve podría volver a descender por debajo de los 1.000 metros en el norte peninsular con la llegada de una nueva masa de aire frío. Aunque las precipitaciones disminuirán en general, la Cordillera Cantábrica podría sumar un par de centímetros adicionales a los acumulados el día anterior, mejorando aún más las condiciones para la práctica del esquí.

El fenómeno meteorológico de los frentes atlánticos

Los frentes atlánticos que afectarán a la provincia de León durante estos días son fenómenos característicos del inicio de la temporada invernal en la península ibérica. Estos sistemas de bajas presiones se forman en el océano Atlántico y, empujados por la circulación atmosférica general, avanzan hacia el continente europeo cargados de humedad y, en esta época del año, acompañados de aire frío de origen polar.

La orografía leonesa, dominada por importantes sistemas montañosos como la Cordillera Cantábrica, favorece la precipitación en forma de nieve cuando estos frentes chocan con las barreras naturales del terreno. Este fenómeno, conocido como efecto Föhn o efecto orográfico, es el responsable de que las zonas de montaña reciban acumulaciones de nieve significativamente mayores que las zonas llanas de la provincia.