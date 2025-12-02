El Parque Tecnológico de León inicia las obras de ampliación, que durarán 16 meses

El Parque Tecnológico de León ha comenzado al fin las obras de ampliación, que permitirán disponer de nuevas parcelas que den respuesta a la demanda de suelo especializado para las empresas que pretenden ubicarse o ampliar sus instalaciones en una infraestructura que hace ya mucho tiempo agotó su capacidad. El movimiento de tierras y la maquinaria han iniciado los trabajos en la terraza sobreelevada al sur de Oteruelo donde se ubicarán las nuevas parcelas, para llevar a cabo los trabajos de urbanización y preparación de infraestructuras.

En septiembre la Junta adjudicó la obra de ampliación a la UTE formada por Comsa, Inmeva y Hergón, con un presupuesto de 13.015.970 euros. Ahora la previsión es que los trabajos se desarrollen a lo largo de 16 meses, según la Dirección General de Infraestructuras.

Unas obras que, además de la ampliación, permitirán cumplir con una de las grandes reivindicaciones del parque a lo largo de los años: una conexión con la LE-30. Según el Plan Regional de Ámbito Territorial aprobado para la ampliación del Parque Tecnológico, esta comunicación con el nudo de esta autovía se completa con un eje viario central y otras conexiones de movilidad alternativa que permiten una mejor comunicación también con la capital.

El plan define un nuevo sistema viario interior en forma de anillo que permite en un extreno la conexión con Oteruelo de la Valdoncina y por el sur con el enlace de la LE-30; que se prolonga por el oeste del nuevo sector hasta conectar con las glorietas de acceso actuales al parque. Una ordenación que contempla la conexión entre esta ronda y la N-120.

El plan establece además que la forma de anillo ordena en varias áreas la zona industrial, con un eje central que se reservar a industrias con grandes necesidades de superficie y edificabilidad, mientras destina los bordes para industrias de menor escala.

La ordenación de la nueva fase del polígono completa la conexión entre la LE-30 y la N-120