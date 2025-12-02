La Junta abre el plazo de su plan más ambicioso para facilitar las ayudas al alquiler de viviendas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde ayer, lunes, y hasta el 30 de enero se puede optar en Castilla y León a las ayudas al alquiler de vivienda o de una habitación, a las que se puede optar de forma presencial y con cita previa en ese caso. Para quienes opten por realizar la solicitud de forma presencial, la Junta aconseja concertar cita previa en las provincias con mayor volumen de solicitudes: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

La cita puede solicitarse a través del portal oficial https://citaprevia.somacyl.es/appointment; y la Consejería aconseja la presentación telemática de las solicitudes a través de la Sede Electrónica para agilizar la tramitación y evitar desplazamientos. Toda la información sobre requisitos, documentación y procedimiento está disponible en el portal de Vivienda de la Junta de Castilla y León: https://vivienda.jcyl.es.

Estas ayudas, que se resolverán en un plazo máximo de seis meses a partir del 30 de enero, están dirigidas a personas mayores de edad que cumplan los requisitos establecidos. La suma de los ingresos anuales de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento o de cesión de uso, sean iguales o superiores a 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (4.200 €), e iguales o inferiores a 3 veces el IPREM (25.200 €). Dicho umbral será de 4 veces el IPREM (33.600 €), si se trata de una familia numerosa de categoría general o víctimas de terrorismo y de 5 veces el IPREM (42.000 €), cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%.

En el supuesto de alquiler o cesión de habitación no se incluirá al resto de personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda.