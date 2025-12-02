Tres averías simultáneas dejan sin recogida de basuras a San Andrés del Rabanedo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La avería simultánea de los tres camiones de basuras ha dejado sin servicio de recogida a San Andrés del Rabanedo. De modo que la estampa de montones de bolsas amontonadas junto a los contenedores se repite, al igual que el rosario de quejas vecinales por las toneladas de residuos que se acumulan desde el lunes en las calles. El equipo de Gobierno asegura que hoy se pondrá en funcionamiento uno de los vehículos y se reanudará la recogida.

Sin embargo, el Partido Popular achaca el fallo del servicio a «la mala gestión» de los leonesistas, que han «exprimido» los camiones, opinan, y «carecen de previsión» para dar soluciones.

El PP también valora que «el problema no son las averías, si no la nefasta gestión del servicio sin organización de ningún tipo y que destapa la ineptitud de la UPL para dirigir el tercer municipio de la provincia», insiste la portavoz popular, Noelia Álvarez. «Estamos de acuerdo en que las averías no se pueden predecir pero si el concejal de Servicios, Alejandro Corrales, invirtiera tiempo en organizar los servicios que tiene a su cargo, la situación sería distinta», añadió. Recordó, además, que el inspector de Servicios se jubiló en agosto y, desde entonces, nadie ha cubierto esta plaza.

Además, durante la jornada del lunes fueron «varios» los centros que no tuvieron calefacción, afirman, como el parvulario o los centros de salud. A ello se suman las condiciones en las que están trabajando en los cuartelillos o en obras, así como los 14 grados de temperatura desde hace dos semanas en algunas de las áreas de trabajo del propio Ayuntamiento, debido al fin de la vida útil de dos de las tres calderas que abastecían al edificio municipal y anexos.

«Comprar una caldera nueva para sustituir a las averiadas sería lo normal en cualquier lugar menos en San Andrés, dónde la UPL dice que es imposible porque claro ni han hecho presupuesto, ni modificación de crédito ni crédito extraordinario ni nada de nada desde que la alcaldesa cogió el bastón de mando», recrimina Álvarez, quien se pregunta qué pasará cuándo la única caldera que se está «sobreutilizando» tenga un problema.

El PP considera que «UPL huye hacia adelante cada día, sin pensar en las consecuencias de su nula gestión».