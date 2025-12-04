San Andrés del Rabanedo solventa el puesto del interventor con el arquitecto municipal

Como se esperaba, la Junta envió ayer la ratificación del arquitecto municipal Francisco Gutiérrez como nuevo interventor accidental del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, para alivio del equipo de Gobierno, que confía en que la firma de este profesional permita pagar los 700.000 euros en nóminas a los 300 empleados, agilizar el pago de facturas, la liquidación del presupuesto para no comprometer la paga extra de Navidades, además de desatascar licencias, compras e incluso un crédito extraordinario para solventar material obsoleto.

La cruz en ese puesto comenzó en octubre de 2024 con la salida del interventor en los últimos años. La falta de candidatos se salvó con varias habilitaciones por la vía extraordinaria de un A1 de la ‘casa’, al igual que ocurre ahora.