El PSOE pide la dimisión “inmediata” de la consejera de Igualdad por mala la tramitación de la Ley de Violencia de Género

Publicado por Redacción León

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha pedido hoy la dimisión de la consejera de Familia e Igualdad y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, por la “sinvergonzonería” de la actuación del PP en la tramitación de la Ley de Violencia de Género donde se ha “reído” de las víctimas de la violencia machista.

Así lo ha señalado Gómez tras la Junta de Portavoces y tras la retirada de la Ley, cuyas enmiendas se debatían esta misma tarde en la ponencia. “Nunca han tenido intención de que esta ley saliera adelante”, ha remachado la portavoz socialista.

Según ha explicado, desde el mes de marzo el Grupo Socialista lleva esperando la transacción de alguna de sus enmiendas, tal y como prometió el PP y hoy, ha censurado Gómez, retiran la ley porque se iban a debatir las enmiendas, una a una, y “querían blanquearse, pero no mucho”.

Por ejemplo, ha asegurado, no querían posicionarse en la enmienda socialista que decía que se considerase violencia no garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, ha acusado al portavoz de la Junta de “mentir”, al asegurar que el PSOE había anticipado un no a la tramitación de la norma. En este punto, ha asegurado que el PSOE trasladó a la letrada de la ponencia que no acudiría a la reunión de la semana pasada puesto que las enmiendas se debatirían, una por una, en la citada reunión que se iba a producir esta tarde y que ya no tendrá lugar al retirar la Junta el texto.

“Han utilizado a las víctimas, son unos sinvergüenzas”, ha concluido Patricia Gómez.