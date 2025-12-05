El pulso médico con 4 días de paro pone a prueba la capacidad de la sanidad pública en León

El sistema de salud leonés se prepara para afrontar una nueva oleada de tensión asistencial. Los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, los médicos están llamados a secundar una huelga a nivel nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm). El paro, que se suma a la crónica de protestas sectoriales, incluye el mismo día 9 una concentración a las puertas del Hospital de León a mediodía.

Y el principal efecto de esas medidas se notará en la suspensión y aplazamiento de las consultas de Atención Primaria no urgentes e igualmente en la agenda de consultas y quirófanos de casos no prioritarios del Hospital. De modo que la acumulación de demoras volverá a hacer mella en las listas de espera leonesas, que acumulan 6.950 pacientes, justo tras un puente y a las puertas de las Navidades, fechas en que los centros de salud y hospitalarios ya afrontan vacaciones y descansos.

El corazón del conflicto radica en el rechazo frontal de la profesión médica al borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, una norma impulsada por el Ministerio de Sanidad.

El presidente de Cesm en CyL y en la provincia, José Luis Díaz Villarig, reconoce que el escollo principal es la negativa del ministerio a preparar un estatuto propio de los médicos, «que llevo reclamando 30 años porque somos el pilar sanitario», y reconoce que, aunque esta misma semana se han reunido con la ministra Mónica García, ella «trajo unos cambios que si estaba mal antes el documento, lo puso peor».

También señala que denunciarán los servicios mínimos por «abusivos», ya que el Hospital mantendrá a 148 facultativos en el turno de mañana, 53 en el de tarde y 46 por la noche, con 14 médicos mañana y tarde en Urgencias y 10 por la noche más 9 licenciados de mañana y 1 en los otros dos turnos. Además se ha fijado el 100% de asistencia para toda la «actividad urgente o crítica», como es el caso de la UCI, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, quirófanos en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, atención al embarazo y parto y screening de cáncer de mama.

En Atención Primaria, los ambulatorios de Eras, La Palomera y La Condesa dispondrán de 2 facultativos por la mañana y uno por la tarde, mientras en El Crucero, El Ejido y José Aguado habrá 2 solo por la mañana. En cuanto a los Puntos de Atención Continuada, en Eras trabajarán dos y en José Aguado 3 por la mañana y dos en ambos por la noche.

Villarig reconoce «el efecto perverso de hacer una huelga al Ministerio en las comunidades», pero entiende que es difícil tragar un texto con falta de reconocimiento específico a la profesión médica, que reconozca sus singularidades funcionales, formativas y la alta responsabilidad; con falta de medidas para la sobrecarga asistencial e inacción ante la «fuga» de talento.

Villarig: "El documento está abocado a no salir"

El pulso entre el Ministerio y los facultativos se intensificará durante estos cuatro días, con la amenaza latente de nuevas movilizaciones si las reivindicaciones sobre el Estatuto Marco no son atendidas.

El presidente de Cesm en CyL, José Luis Díaz Villarig, reconoce que tras la primera concentración del día 9 a las puertas del Hospital leonés estudiarán otras acciones, al igual que plantearán un calendario de posibles movilizaciones a partir del día 12. Cree que las deficiencias del Estatuto Marco agravan la precaria situación laboral que ya padece el médico leonés, con especial dificultad para cubrir plazas en zonas rurales de la provincia.

La huelga busca forzar un cambio de rumbo en las negociaciones, aunque duda que el texto del ministerio llegue a aprobarse porque debe someterse al Congreso, «donde ya hemos halado con el PP y Vox, que lo rechazan, y Junts ha dicho que no aprobará cambios de leyes, así que está abocado a no salir».

Los sanitarios agitan la negociación con huelga indefinida

Los sindicatos sanitarios cumplen su promesa. Las organizaciones han convocado una huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo sobre el Estatuto Marco que recoja sus demandas. Los paros comenzarán el 27 de enero y se replicarán todos los martes hasta llegar a un entendimiento con el Ministerio de Sanidad.

La modificación del Estatuto lleva encima del escritorio de Mónica García casi tres años. Según los sindicatos que forman parte de la mesa de negociación (Satse, UGT, Csif, FSS-CC OO y CIG-Saúde), la ministra «no tiene intención de pactar un texto de la nueva Ley que realmente beneficie al conjunto del personal estatuario, sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales». Además, han criticado que García no haya liderado una coordinación con el resto de ministerios implicados como el de Economía para reformar varios puntos que los sanitarios consideran fundamentales.

«Lamentamos que un Ministerio que se define como progresista haya sido el único que ha logrado un frente común como es una huelga en un país», indicaron ayer. «Sanidad ha entorpecido y dilatado la negociación. Desde la última reunión del 6-N no hemos vuelto a tener respuesta ni hemos recibido un nuevo borrador», agregan. Piden adaptar las retribuciones a la nueva clasificación profesional, un límite de jornada laboral que permita conciliar y condiciones claras para la jubilación anticipada y parcial voluntaria.