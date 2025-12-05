Abre la Feria Productos de León, el escaparate para las maravillas gastronómicas

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Más de un centenar de expositores y tres días por delante en el Palacio de Exposiciones de León. Acaba de arrancar una nueva Feria de Productos de León con un sinfín de actividades para este puente de la Constitución y la Inmaculada.

El vicepresidente primero de la Diputación y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, reivindica, apelando al eslogan de este año del encuentro, “que se reconozca el derecho para desarrollarnos como leoneses” y “se nos reconozca como un reino económico de riqueza que se conozca en todo el mundo” porque León “tiene su propia historia y siempre ha tenido un nombre: reino”.

Sabores de un Reino es el eslogan escogido en la trigésimo primera edición de la feria. Al igual que Aller, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, tuvo un recuerdo para los pueblos y los vecinos afectados por “los devastadores incendios” que provocaron grandes daños en la agricultura, los pastos, las colmenas de miel y en la riqueza micológica.

“Este es un reconocimiento también a los trabajadores del campo leonés que siempre ha sido resiliente y un homenaje a quienes siguen trabajando para recuperar los perdido”, dice el presidente de la Diputación, quien recuerda el papel que juega la agroalimentación “como escudo frente a la despoblación y como garantía de futuro” que cuenta con el respaldo de ser uno de los territorios europeos con más marcas de garantía.

Courel, eso sí, apuesta “por reforzar la comercialización y la presencia nacional e internacional y porque la transformación de los productos se haga en la provincia, esto sería clave para el empleo y fijar población. Animo a los productores a controlar la cadena de valor aprovechando la calidad con la que cuentan los productos leoneses”. El presidente de la Diputación pone en valor las 800 empresas que desarrollan su actividad en el sector de la agroalimentación en la provincia, lo que fomenta “el arraigo y sostiene la economía” leonesa.

El recuerdo a Matías Llorente, impulsor de la feria “de una forma casi artesanal” en 1994 estuvo presente en la inauguración del encuentro, en la que el alcalde de León, José Antonio Diez, ensalza “las maravillas gastronómicas” de León, que son otro reclamo turístico como el patrimonio.

La Feria Productos de León acaba de abrir sus puertas y los 104 productores que participan este año en el encuentro permanecerán en el Palacio de Exposiciones hasta el próximo lunes. El horario será de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas. Entre las citas del programa nueve actos de cocina, dos mesas redondas, nueve degustaciones que incluyen la tercera queimada, cinco maridajes, siete talleres, el séptimo concurso de corte de jamón y dos talleres inclusivos, además de una batalla de cucharones. Embutidos, chocolates, dulces, vinos, miel, quesos, conservas, pan, cervezas, licores o helados con el más puro sabor de León son algunos de los productos que podrán encontrarse entre los 104 participantes, una cifra de récord, con ocho de ellos nuevos, que se suman a este evento en el que el sector de la agroalimentación saca músculo para labrarse un futuro y seguir dando renombre al reino del sabor de León.