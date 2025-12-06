UPL Juventudes Leonesistas exige la vuelta de los trenes-tram a la estación de Padre Isla de la capital

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Juventudes Leonesistas condena el proyecto propuesto por Adif para enterrar las vías desde el apeadero de La Asunción a la estación de Matallana, ubicada en la avenida Padre Isla, y establecer un itinerario en autobuses eléctricos. “Blanqueada como una solución provisional, que en esta Región conocemos de sobra que se convertirá en permanente, Juventudes Leonesistas manifiesta que hay tecnología de sobra y alternativas sostenibles de transporte para que los trenes-tram vuelvan al centro”, defienden en un comunicado.

La única razón por la que no vuelven, explican, es la falta de inversión en León; “la guinda del pastel. Durante estos últimos 40 años se nos ha arrebatado todo y aún así nos seguimos resignando y mirando para otro lado”, apuntan y recalcan su “profundo rechazo al completo centralismo” además de reclamar a los ciudadanos “que despierten y piensen quién defiende realmente los intereses de León después de ver cómo se encuentra la Región con las políticas de Partido Popular y Partido Socialista”.

El colectivo considera inaceptables “las falacias y bulos expresados por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, en las que inventa datos acerca de la catenaria y asusta a los vecinos”. El tren-tram, dicen, es una solución eficiente, de energía renovable, que no emite ruido alguno y circula a una velocidad muy reducida, respetando a los viandantes e integrándose en la ciudad como un vehículo más. “Es completamente falso que no entre la catenaria debajo del puente de los Maristas, ya que se cumple el gálibo necesario de 5,5 metros, aunque hay muchas más opciones”, argumentan.

Actualmente hay trenes híbridos diésel-eléctrico a catenaria y a baterías, de gas licuado y hasta de hidrógeno verde circulando ya. Diversas ciudades de España, como por ejemplo Alicante y Cádiz, han integrado sus trenes-tram perfectamente en los núcleos urbanos y otras como Sevilla eliminan la catenaria por el centro cargando las baterías en las afueras, detallan.