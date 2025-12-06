La inclusión marida con los productos de León

Taller inclusivo en la Feria de Productos de León.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Feria de Productos de León encara este domingo una nueva jornada con los quesos, los chocolates, la miel y los dulces, además del jamón, como protagonistas en diferentes talleres y maridajes que se realizarán desde las 11.00 a las 14.30 horas y desde las 17.00 a las 21.30 horas. Todo ello, tras un sábado, en el que se celebró un taller inclusivo a primera hora de la mañana en el que los niños fueron los protagonistas y pudieron conocer de primera mano las bondades de los productos leoneses.

El maridaje entre la infancia, la inclusión y la agroalimentación leonesa sirvió para que todos los pequeños, sin excepción, se impliquen en la cocina a través de elaboraciones en las que pudieron ver cómo los productos que crecen en las tierras leoneses son un punto y a parte en cuanto a calidad y sabor.

La jornada también sirvió para poner en valor la innovación a través de un producto tan tradicional y arraigado como el botillo berciano con la presentación del botillo 2.0. Una elaboración ya lista para calentar en el microondas que incluye, además del embutido tradicional puré de patata, garbanzos y repollo, presentado en tarro de vidrio con dos raciones y que añade la rapidez a un guiso que recoge todo el sabor de la comarca berciana.

La feria estará abierta hasta el lunes, con el mismo horario en el Palacio de Exposiciones, y al participación de 104 expositores. El trajín de visitantes es constante y este año se esperan superar las 45.000 visitas recibidas en la edición del año pasado, cuando se celebró en el puente del Pilar. Los productores leoneses sacan en este encuentro todo su músculo para conquistar a los leoneses y a todos aquellos que ya tienen fija en el calendario una visita a la feria para llenar su despensa con la garantía de los productos leoneses. Un encuentro para brindar por el campo leonés.