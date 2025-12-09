Ya se pueden solicitar las ayudas al alquiler de la Junta en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León acaba de abrir las ayudas al alquiler, que podrán solicitarse hasta el 30 de enero de 2026. El delegado territorial de la Administración autonómica, Eduardo Diego, remarca que están destinadas a facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes menores de 35 años, a personas en situación de vulnerabilidad y al resto de la población que cuenten "con unos ingresos limitados".

"Este año se ha aumentado el presupuesto hasta los 27,6 millones de euros, 8 millones más que en la convocatoria de 2024, y se podrá ampliar hasta los 59,5 millones", remarca Diego, para incidir en que la cantidad subvencionable será el 50% del importe total que se haya pagado por la renta de forma general.

En el caso de los menores de 35 años, el importe subvencionable podrá llegar hasta el 60%, en el caso de que sean jóvenes que vivan en el medio rural hasta el 75% y será el mismo porcentahe para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, para los que se han reservado 551.000 euros.

El Iprem es el índice que se tiene en cuenta para poder percibir estas ayudas, que va se mantiene entre los 600 euros mensuales, 20 euros diarios, y 7.200 euros anuales, como recuerda Eduardo Diego. "Estas ayudas se enmarcan en el compromiso de la Junta de Castilla y León para garantizar una vivienda estable y social", apunta el delegado territorial.

"El plazo de resolución de la convocatoria es de seis meses, con lo que el 30 de julio de 2026 estará resulto, este es el compromiso", dice Eduardo Diego, quien recuerda que la forma más sencilla de solicitar la ayuda es través de la sede electrónica, aunque también se puede presentar la solicitud en un registro administrativo.

Para solicitar las ayudas tan sólo es necesario presentar el contrato de arrendamiento y el justificante de pago bancario del periodo subvencionable (de enero a diciembre de 2025).

En 2024 las familias beneficiarias en León de las ayudas al alquiler fueron más de 4.200, un 16% más que en 2023, con una media de edad de 45 años y un importe de 2.155 euros, un 5% más que en 2023. Si se extiende el periodo, de 2015 a 2024, los benificiados son 26.710 familias y 44 millones de euros.

"El que cumple los requisitos consigue las ayudas, con el objetivo de apoyar la emancipación de los jóvenes e incrementar las ayudas para que las personas que lo necesiten puedan acceder a ellas", precisa.

Ayudas a la accesibilidad

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, también recuerda que las ayudas para mejorar la accesibilidad a las viviendas unifamiliares o a bloques de viviendas permanecerá abierta hasta el próximo 19 de diciembre. "Estas ayudas son para financiar la construcción de ascensores, rampas o salvaescaleras, que cuentan con un presupuesto total de 2,8 millones de euros, de los que el 25% está destinado al medio rural y el importe restante se repartirá por las provincias en función de la población", resalta.

Estas ayudas supondrán un 25% del coste de la intervención, que podrá ir entre los 3.000 y los 6.000 euros, y para solicitarla también se tienen en cuenta los ingresos del solicitante", señala.

Entre 2022 y 2025, en la provincia de León se han subvencionado 171 actuaciones con 866.000 euros.