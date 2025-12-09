Los "elevados" servicios mínimos amortiguan los efectos de la huelga médica

La "tormenta perfecta" que temía el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al coincidir un puente, la huelga de médicos de cuatro días, un fin de semana y las vacaciones de Navidad se está amortiguando por los "elevados" servicios mínimos que ha impuesto Sacyl.

El propio presidente del sindicato Cesm en la comunidad y en León, José Antonio Díaz Villarig, reconocía esta mañana que con 160 facultativos obligados a acudir al trabajo como piezas de esos servicios mínimos, la incidencia de la huelga habrá que analizarla al final de día.

Sanidad ha querido garantizar la asistencia urgente, la UCI y los tratamientos prioritarios como los oncológicos con manos médicas "suficientes". Lo que sí se resiente son las consultas, pruebas y cirugías no vitales, que se retrasan y harán engordar las listas de espera donde figuran más de 6.500 pacientes.

La profesión médica quiere decir "basta" con estos cuatro días de huelga nacional para reclamar un Estatuto propio. Esta decisión responde a la situación límite que vive el Sistema Nacional de Salud y a la negativa del Ministerio de Sanidad a plantearse la posibilidad de un Estatuto del Médico, según indican.

Insisten en que el médico es el "pilar" del sistema y Sanidad insiste, con el nuevo Estatuto Marco, "en que no tengamos siquiera el derecho a negociar nuestras propias condiciones con la administración".

Algo que creen deriva en el éxodo de médicos a la privada y al extranjero que unido a las jubilaciones del “baby boom” acercan a la Sanidad pública "al precipicio". Un déficit enorme de profesionales que hace insostenible al conjunto del sistema sanitario.

Acusan la "sobrecarga asistencial insostenible", mientras las listas de espera quirúrgicas son abultadas.

Médicos Unidos también habla de plantillas "insuficientes, precariedad y alta temporalidad" y de las agresiones físicas y verbales crecientes, con 847 registradas este 202 en el país.

"La ausencia de medidas efectivas de protección y la impunidad de muchos agresores han convertido el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgo", indica esa organización.

El Ministerio de Sanidad se cierra en banda y se niega a abordar la reivindicación del Estatuto del Médico. La ministra llegó a calificar la propuesta como un “completo error”. Por todo ello, Cesm ha convocado este mediodía una concentración a las puertas del Hospital.