Más de 2.500 médicos están llamados hoy a la huelga

Más de 2.500 médicos están llamados hoy en León a secundar cuatro días de huelga para reclamar un Estatuto propio para que el colectivo tenga un ámbito de negociación diferenciado e interlocutores propios ante la Administración. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (Cesm) anima, además, a acudir a la concentración que se celebrará a las 12.00 horas en las puertas del Hospital de León para mostrar, una vez más, el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Los paros se enmarcan en una medida de protesta nacional que se repetirá en todas las provincias del país, tras el puente y en vísperas de las Navidades.

También rechazan la clasificación de los grupos profesionales, porque graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. Cesm lamenta que el nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación, con las consecuencias retributivas que ello conlleva. También piden que la jornada de guardias sea considerada como una actividad extraordinaria y, por lo tanto, su retribución esté por encima de la hora ordinaria, así como ese trabajo compute como tiempo trabajado para la jubilación.

«La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No nos ofrecen garantías suficientes para evitar jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las necesidades del servicio sigue vigente a pesar de todo», expone el sindicato.

Creen que la movilidad forzosa y el «letal comodín» de necesidades del servicio que sigue siendo la herramienta para someter al colectivo médico a condiciones laborales «injustas y discriminatorias» con respecto al resto de categorías profesionales. Además, se oponen a un régimen de incompatibilidades «discriminatorio», y al mismo tiempo retribuciones diferentes por igual trabajo, y entienden que no pueden permitir la exclusividad de los mandos intermedios. «Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento», dice Cesm.