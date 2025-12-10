Detienen a una mujer cuando robaba dentro de un vehículo en León y un hombre se da a la fuga

Una mujer ha resultado detenida y un hombre que la acompañaba logró darse a la fuga cuando cometían un robo en el interior de una furgoneta, abortado el delito por la presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en San Andrés del Rabanedo.

Los hechos han ocurrido en las últimas horas en el marco del operativo que se ha desplegado en la provincia para tratar de atajar las actuaciones de una banda organizada que delinque de forma organizada y de la que ya había dado cuenta este periódico.

La intervención resultó fulgurante pero no se pudo completar en todas su extensión por la imposibilidad de completar el arresto de los asaltantes, que estaban actuando en el interior de una furgoneta en el momento de los hechos.

La planificación que se había llevado a cabo sigue vigente hasta que se consiga arrestar a todos los integrantes del operativo.