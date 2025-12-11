Carlos García, CEO de Invicsa: «Si supiera lo que sé hoy, hubiera emprendido antes en León»
El CEO de Invicsa Airtech, Carlos García, recuerda que la empresa se fundó como «el sueño de cuatro amigos ingenieros aeronáuticos que estudiaron en León y estaban trabajando en Valladolid en una empresa de automoción». Lo que comenzó como un hobby y con una gran idea de aplicar el 5G a los vehículos voladores no tripulados cogió fuerza y dejaron el trabajo para volcarse en su proyecto propio.
El crecimiento les ha llevado incluso a la incubadora de la Agencia Europea del Espacio. García reconoce que «la retención del talento se hace día a día. Somos pequeños y no nos podemos permitir una persona que no esté al nivel. Solo podemos permitirnos coger a alguien bueno o muy bueno y gracias a la beca Talento de la Junta de Castilla y León tuvimos a un becario al que pudimos probar y que resultó buenísimo y sigue con nosotros".
En Invicsa han pasado de los cuatro socios iniciales a una plantilla de once personas «y no pagamos tanto —bromea—, pero es un orgullo que los tres primeros empleados que contratamos sigan con nosotros tres años después y nos consta que han recibido ofertas de la competencia».
El ingeniero explica que para él, «lo más importante es el trabajo del día a día, mantenerles motivados» y que en la compañía Invicsa, ubicada en el Parque Tecnológico, «por encima de la tecnología y las máquinas, lo importante es el equipo humano».
Opina que los astronautas leoneses Pablo y Sara «han dado al sector espacio ese hype (marketing exagerado), como se dice ahora», lo que se traduce en más jóvenes interesados en la materia y en mayor potencia para los estudios.
Admite que su empresa ha «aprovechado todos los servicios» de las administraciones, pero cree que «no se puede comprometer el inicio de un proyecto a saber si esa ayuda que esperas y has pedido está o no concedida».
Le parece «muy interesante» la ayuda del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León de la aceleradora de empresas Wolaria. Y si supiera «lo que sé hoy», asegura que «hubiera empezado mucho antes a desarrollar mi empresa».
Asegura, por su experiencia, que las empresas que empiezan «tienen muchos soportes, acompañamiento y facilidades», al menos, desde el ICECyL y anima, él que es amante del espacio, a quedarse en tierras leonesas.
La ingeniería que aplican a los drones los convierten en soluciones versátiles para muchos campos.