El tiempo en León: nieblas persistentes, headas dispersas y tarde más despejada

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves en León predominará la niebla persistente durante la mañana, especialmente en la mitad norte de la provincia y zonas de montaña, lo que está provocando ya restricciones importantes en la circulación. Este pronóstico oficial de la Aemet, que se actualiza en tiempo real en su portal web, confirma la alternancia de nubosidad y claros a lo largo del día, con una tendencia a la estabilización atmosférica en la península, aunque con influencias atlánticas en el noroeste que podrían extenderse mínimamente.

A primera hora, la autovía A-6 permanece condicionada entre Quintanilla de Combarros y Cerezal de Tremo (León) por visibilidad reducida, según alertas de la DGT. La Aemet detalla que estas nieblas, comunes en depresiones y valles del norte de Castilla y León, se mantendrán hasta mediodía en amplias zonas, con visibilidad inferior a 100 metros en puntos críticos. Se recomienda extremar la precaución y usar luces antiniebla en esta vía y en otras como la LE-30 o la red secundaria del norte provincial.

A lo largo de la mañana, la niebla tenderá a levantarse poco a poco, dando paso a una jornada con alternancia de nubes y claros, tal como indica el parte oficial de la Aemet. Por la tarde predominarán los intervalos nubosos, pero sin precipitaciones previstas en la provincia, aunque el frente atlántico podría acercar alguna nube baja hacia el oeste. No se esperan lluvias hasta la noche en El Bierzo, sin impacto directo en León.

Las temperaturas serán frías, típicas de diciembre en León capital, con máximas que apenas alcanzarán los 10 ºC y mínimas que rondarán los 0-2 ºC al amanecer, con riesgo de heladas débiles en zonas altas y parameras. La Aemet precisa que habrá un descenso general en el interior noroeste peninsular, con valores similares en ciudades vecinas como Ávila (11 ºC) o Palencia (11 ºC). En contraste, el sur mantendrá calores más suaves, como en Sevilla (20 ºC).

El viento será flojo de dirección variable, con rachas ocasionales del oeste en la montaña, y la humedad relativa se mantendrá alta (alrededor del 80-90%) durante la mañana por las nieblas, descendiendo ligeramente por la tarde. No hay alertas específicas por la Aemet para León hoy, pero se aconseja consultar su app o web para actualizaciones horarias.