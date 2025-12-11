El 'Amazon' del espacio llega a León a 50.000 euros el kilo de envío

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Enviar una pieza al espacio tiene un coste y no es precisamente barato. Se estima que cada kilo, como si se enviase a través de la empresa de logística más popular, Amazon, es de 50.000 euros el kilo, con lo que hay que medir y valor muy bien qué se quiere enviar más allá de la estratosfera.

En este contexto de la conquista del espacio, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha aprobado hoy la concesión de una subvención de 500.000 euros a la Universidad de León destinada a financiar la ‘Infraestructura de Ensayos Espaciales’. Este proyecto estratégico y pionero en la Comunidad busca impulsar el desarrollo del sector aeroespacial.

El proyecto que financia la Junta con esta subvención consiste en la instalación de una cámara de vacío de tamaño medio, equipada con circuitos de control térmico, lámparas de flujo solar y otros medios tecnológicos destinados a simular las condiciones extremas del vuelo espacial alrededor de la Tierra y en el espacio, lo que permitirá realizar ensayos en tierra y avanzar en el campo de la investigación, el desarrollo y el testeo en el sector aeroespacial.

La puesta en marcha de esta infraestructura de pruebas es estratégica para Castilla y León, ya que actualmente ningún centro en la Comunidad dispone de esta capacidad de ensayo, lo que limita la competitividad de las empresas y centros de investigación autonómicos, obligándolos a recurrir a servicios externos concentrados en Madrid u otros centros europeos para validar sus equipos y prototipos.

Esta nueva capacidad que se habilita en León permitirá la certificación interna de componentes y plataformas satelitales, reduciendo la dependencia logística y temporal de terceros. La instalación aportará capacidades de ensayo para hardware espacial en condiciones análogas al espacio (vacío y rangos térmicos extremos), habilitando programas de I+D en áreas críticas como la propulsión eléctrica, la óptica avanzada o los nuevos materiales.

La disponibilidad de esta infraestructura tendrá un impacto empresarial inmediato, permitiendo atender la demanda real de compañías implantadas en Castilla y León que requieren ensayos térmicos y de vacío para validar sus productos y cargas útiles. Además, contribuirá de forma decisiva al impulso del sector espacial en la Comunidad, ya que contar con esta capacidad de prueba eliminará barreras de entrada y facilitará que pymes y startups accedan al mercado del ‘new space’, en pleno crecimiento y valorado globalmente en más de 570.000 millones de euros.

La Universidad de León, que es la única institución del sistema universitario autonómico que imparte el Grado en Ingeniería Aeroespacial y el Máster en Ingeniería Aeronáutica, se convierte con esta nueva infraestructura en un referente en ingeniería avanzada y en economía del espacio.

El proyecto se alinea plenamente con la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3 2021-2027) que busca, entre otros objetivos, posicionar a la Comunidad como referente internacional mediante el impulso de capacidades tecnológicas diferenciales y el fortalecimiento de infraestructuras singulares

Las actuaciones que se financian a través de la subvención aprobada se desarrollarán durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2027.