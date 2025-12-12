La Universidad de León se sube a la carrera espacial con el objetivo de lanzar su propio satélite

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Desde hace un año y medio el Grupo de Tecnología Aeroespacial liderado por el catedrático Jesús Gonzalo de Grado trabaja en el lanzamiento de un satélite al espacio. Un objetivo que ayer recibió el espaldarazo de la Junta después de que en el Consejo de Gobierno se aprobase una partida de medio millón de euros para la adquisición de una cámara de vacío térmico. La infraestructura, de tamaño medio, está equipada con circuitos de control térmico, lámparas de flujo solar y otros medios tecnológicos destinados a simular las condiciones extremas del vuelo espacial alrededor de la Tierra y en el espacio, lo que permitirá realizar ensayos en tierra y avanzar en el campo de la investigación, el desarrollo y el testeo en el sector aeroespacial.

«Una infraestructura que convertirá a la Universidad de León en el único centro de Castilla y León capaz de realizar ensayos y certificaciones de hardware espacial, consolidando su actividad formativa e investigadora y posicionándola como un agente clave para impulsar y promover la economía del espacio desde la Comunidad», señalan desde la institución académica, mientras que desde la Junta ponen en valor que el proyecto «se alinea plenamente con la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León» y que entre sus objetivos está posicionar a la autonomía «como referente internacional mediante el impulso de capacidades tecnológicas diferenciales y el fortalecimiento de infraestructuras singulares».

Actualmente, no existe en la comunidad autónoma ninguna infraestructura con estas capacidades, «lo que limita la competitividad de las empresas y centros de investigación autonómicos, obligándolos a recurrir a servicios externos concentrados en Madrid u otros centros europeos para validar sus equipos y prototipos», precisan desde la Junta.

Gonzalo de Grado concreta que esta cámara, que se instalará en las instalaciones del Módulo de Investigación Cibernética, «se emulan las condiciones del espacio y es una infraestructura que antes era inalcanzable». «El espacio es un entorno de trabajo nada amigable para los satélites, debido a la ausencia de aire, la intensa radiación solar y las temperaturas extremas del espacio profundo», explica el investigador, para contextualizar que está previsto que la cámara llegue en el plazo de un año al Campus de Vegazana y que es preciso realizar todas las pruebas posibles en tierra antes de enviar cualquier objeto al espacio, ya que cualquier misión supone un coste muy elevado, con una media de unos 50.000 euros por kilo, «con lo que es preciso ir poco a poco y hacer algo que realmente sirva, no se puede generar basura espacial porque sí».

«Para asegurarnos de que esa inversión, tanto material como investigadora, es duradera, todos los sistemas espaciales deben someterse en tierra a rigurosas pruebas que reproduzcan las condiciones que encontrarán allá arriba», resume para incidir en que en todo este proceso la cámara de vacío térmico es un equipamiento esencial, pues permite «calentar y enfriar de forma cíclica los satélites o sus componentes, sin aire que pueda refrigerarlos, mientras se monitoriza su estado», ya que permitirá someter las piezas a temperaturas de hasta menos 60 grados bajo cero y hasta 120 grados de calor. El grupo de investigación trabaja tanto en el hangar como el módulo cibernético y será en este edificio donde se instalará la cámara térmica, en la sala limpia, que cuenta con unos filtros que limitan la entrada de partículas y donde se «integrarán» los satélites.

Gonzalo de Grado concreta que el objetivo final es «explotar todo lo que sabemos y dar el salto», un objetivo que está motivado también por la selección de dos leoneses como astronautas de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez y Sara García.

La nueva infraestructura aeroespacial que cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León permitirá que investigadores, estudiantes y empresas tengan acceso directo a estas capacidades de ensayo, abriendo la puerta a «construir ingenios que mejoren nuestra vida desde el espacio» y reforzando la participación del grupo en grandes proyectos nacionales e internacionales. Desde Valladolid que la Universidad de León es la única institución del sistema universitario autonómico que imparte el Grado en Ingeniería Aeroespacial y el Máster en Ingeniería Aeronáutica, por lo que con la cámara se convertirá en un referente en ingeniería avanzada y en economía del espacio.