La vivienda tira de los precios en León aunque la escalada es más suave en la provincia que en el resto de la comunidad

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La provincia de León presentó en noviembre la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) más baja de Castilla y León, con un incremento del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos facilitados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este indicador se sitúa por debajo de la media autonómica, que alcanzó el 3,1% —una décima por encima del registro nacional del 3%—, y refleja un encarecimiento mensual de los precios de cuatro décimas en la Comunidad.

En el conjunto de Castilla y León, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron ocho décimas en el último mes y un 3,4% en tasa interanual. A nivel nacional, la inflación general se moderó una décima hasta el 3%, influida principalmente por el abaratamiento de la electricidad, aunque los alimentos registraron un repunte de cuatro décimas, hasta el 2,8%, debido al mayor coste de aceites, grasas, leche, queso y huevos.

Por provincias en Castilla y León, Salamanca lideró el incremento con un 3,7%, seguida de Soria (3,3%) y Valladolid (3,2%), mientras que León cerró el listado con el 2,8%. Todas las provincias de la Comunidad experimentaron subidas anuales positivas.

El grupo de vivienda contribuyó al alza en la región, con un incremento del 4,9% interanual, aunque inferior en ocho décimas al promedio nacional. Solo el vestido y calzado mostró una disminución en su tasa de inflación, del 0,5% en variación anual.

En el panorama autonómico español, todas las comunidades registraron tasas positivas, con Madrid en cabeza (3,7%) y Canarias en el extremo opuesto (2,3%). Castilla y León se posicionó en la mitad de la clasificación, alineada con la media nacional.La inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados— se situó en el 2,6% a nivel nacional, una décima superior al mes precedente. Los datos confirman que los permisos retribuidos y otros indicadores laborales deberán considerar estas variaciones en la planificación económica.