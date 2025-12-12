El tiempo en León: lluvias persistentes y temperaturas sin muchos cambios ante la llegada de un nuevo frente que traerá abundante agua a la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León enfrenta hoy una jornada caracterizada por cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones extendidas, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), coincidente en líneas generales con los datos ofrecidos por Meteored.

Las lluvias podrán adquirir carácter moderado y persistente en áreas de montaña, donde también se prevén bancos de niebla. La cota de nieve se mantendrá en torno a los 1.700 metros, lo que podría ocasionar acumulaciones en las cumbres de la Cordillera Cantábrica.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o un ligero aumento, en tanto que las máximas sufrirán un descenso moderado. En municipios representativos, las mínimas se situarán entre los 3 grados en Villablino y los 4 en Astorga, mientras que las máximas no superarán los 8 grados en localidades como Astorga, León capital, Ponferrada y Villablino.

El viento soplará inicialmente del sur, para girar progresivamente hacia el este y, al final de la jornada, hacia el noreste, con intensidades flojas a moderadas.

Tanto Aemet como Meteored destacan la alta probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, con acumulados notables en algunas zonas, lo que recomienda precaución en desplazamientos por carreteras de montaña.