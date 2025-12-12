Diario de León

El tiempo en León: lluvias persistentes y temperaturas sin muchos cambios ante la llegada de un nuevo frente que traerá abundante agua a la provincia

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o un ligero aumento, en tanto que las máximas sufrirán un descenso moderado

La lluvia, protagonista de este viernes en León.

La lluvia, protagonista de este viernes en León.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La provincia de León enfrenta hoy una jornada caracterizada por cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones extendidas, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), coincidente en líneas generales con los datos ofrecidos por Meteored.

Las lluvias podrán adquirir carácter moderado y persistente en áreas de montaña, donde también se prevén bancos de niebla. La cota de nieve se mantendrá en torno a los 1.700 metros, lo que podría ocasionar acumulaciones en las cumbres de la Cordillera Cantábrica.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o un ligero aumento, en tanto que las máximas sufrirán un descenso moderado. En municipios representativos, las mínimas se situarán entre los 3 grados en Villablino y los 4 en Astorga, mientras que las máximas no superarán los 8 grados en localidades como Astorga, León capital, Ponferrada y Villablino.

El viento soplará inicialmente del sur, para girar progresivamente hacia el este y, al final de la jornada, hacia el noreste, con intensidades flojas a moderadas.

Tanto Aemet como Meteored destacan la alta probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, con acumulados notables en algunas zonas, lo que recomienda precaución en desplazamientos por carreteras de montaña.

tracking