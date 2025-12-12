Un Equipo @ investiga estafas en la Cibercomandancia

Los fiscales conocieron las actividades de la Cibercomandancia en el Incibe.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los fiscales especializados en delincuencia informática visitaron ayer la Cibercomandancia de la Guardia Civil, ubicada en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León, para informarse sobre la gestión integral de la denuncia electrónica, que en cinco meses de funcionamiento ya ha gestionado más de 20.000 solicitudes de denuncia.

Además, recientemente se ha implantado en dicha Cibercomandancia un 'Equipo @' con capacidad plena de investigación de las estafas informáticas denunciadas a través de la sede electrónica.

Esta visita se realiza con ocasión de la 14ª Jornadas de Fiscales Especialistas contra la Criminalidad Informática, presidida por la fiscal de la Sala Coordinadora de la Unidad de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, que se celebra en la sede Incibe.

La 'cibercomandacia' comenzó a funcionar a principios del pasado julio, y a través de su sede electrónica se pueden presentar denuncias telemáticas de varios delitos como robo de vehículo y hurtos en su interior, cargos fraudulentos con tarjetas bancarias y de pago electrónico y la pérdida o extravío del DNI.