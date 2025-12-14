La Cofradía del Pendón de San Isidoro celebra los 962 años del traslado de las reliquias del santo a León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro celebra este fin de semana los actos solemnes del 962 aniversario de la traslación de las reliquias de su patrón desde Santiponce-Itálica (Sevilla) a León por los reyes Sancha y Fernando en 1063.

El domingo día 14 a las 13.30 horas, después de la celebración eucarística, serán investidos con el hábito reglamentario y, besando el Pendón de Baeza, como hermanos cofrades, según ha informado en un comunicado la Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro .

El acto finalizará con el nombramiento del caballero cofrade de honor a Francisco J. Martínez Rojas, deán de la Catedral de Baeza (Jaén), en reconocimiento por su apoyo y colaboración, así como por su condición de gran defensor de la figura y la obra del Santo Isidoro.