UPL preguntará a la Junta si cree cumplidos sus compromisos con León, Zamora y Salamanca

La próxima semana se desarrollará el último pleno de la legislatura en las Cortes de Castilla y León en la que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) volverá a llevar diversas cuestiones, entre ellas preguntará si cree la Junta que se ha cumplido en esta legislatura sus compromisos con las provincias de León, Zamora y Salamanca, ha informado la formación en un comunicado.

Una pregunta con la que la procuradora y secretaria general de la formación leonesista, Alicia Gallego, quiere hacer un repaso de los compromisos incumplidos por el Ejecutivo autonómico con las tres provincias.

Por su parte, el procurador berciano, José Ramón García, cuestionará a la Junta por si tiene previsto iniciar el expediente para la declaración de la Noche Templaria de Ponferrada como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

García ha recordado que tras varios anuncios consecutivos de la disposición de la oficina técnica de Turismo del ejecutivo autonómico a sacar adelante la declaración "sigue sin existir avances".

Una sesión con la que se cerrará la actividad plenaria de la legislatura y que dará paso tras las vacaciones a la campaña electoral para los comicios de marzo.