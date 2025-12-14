Benjamín Fernández, elegido por el PSOE de San Andrés del Rabanedo para la lista provincial a las Cortes de CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de San Andrés del Rabanedo ha elegido este viernes a Benjamín Fernández, secretario general de la agrupación local, como candidato para formar parte de la lista provincial del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León. En la misma asamblea, celebrada en un clima de unidad y participación, también ha sido elegida Nuria Rubio como candidata al parlamento autonómico, seguida de Argelia Cabado y José Ignacio Ronda.

La cita ha contado con la presencia de miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE de León que pertenecen a la agrupación de San Andrés del Rabanedo, como Katia Badeso, Argelia Cabado y Ramón Ignacio Sánchez, así como concejales del Ayuntamiento de San Andrés, integrantes de la ejecutiva local y militantes, en una muestra del peso orgánico y político de una de las agrupaciones más numerosas y activas de la provincia.

Benjamín Fernández ha subrayado que da este paso “con humildad, pero también con determinación”, con el objetivo de poder trasladar a las Cortes de Castilla y León la realidad de los municipios y la voz de un territorio que “demuestra elección tras elección que el socialismo transforma la vida de las personas”. En este sentido, ha puesto en valor el papel de San Andrés del Rabanedo como tercer municipio de la provincia y referente del socialismo leonés, “una fortaleza que es orgullo, pero también una gran responsabilidad”.

El leonés de Trobajo del Camino, que ha construido su trayectoria política desde el ámbito municipal con responsabilidades como la de primer teniente de alcalde, portavoz municipal y concejal de Hacienda, ha destacado “la importancia de la cercanía, el contacto directo con la ciudadanía y el municipalismo como columna vertebral del Partido Socialista”.

Benjamín Fernández ha señalado, además, que el PSOE afronta una etapa “de ilusión y energía renovada”, destacando el liderazgo de Carlos Martínez y un proyecto autonómico centrado en la igualdad, los servicios públicos y el desarrollo de Castilla y León. “Creo firmemente en esta dirección y quiero aportar mi experiencia, mi trabajo y mi visión municipalista para contribuir a ese cambio”, ha afirmado.

La asamblea también ha respaldado la candidatura de Nuria Rubio, de la que se ha destacado su compromiso, su trabajo en las Cortes y su defensa constante de la provincia de León desde el parlamento autonómico.

Desde la Agrupación Socialista de San Andrés del Rabanedo se ha valorado muy positivamente el respaldo de la militancia a ambas candidaturas, subrayando que el PSOE cuenta con equipos preparados, experiencia de gobierno y un proyecto sólido para reforzar la presencia leonesa en las Cortes de Castilla y León y seguir defendiendo una comunidad más justa, cohesionada y con más oportunidades para todos.