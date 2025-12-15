Escapa de un control policial en León y cae al túnel del Príncipe en Trobajo del Camino

Imagen de archivo de uno de los últimos incidentes en el paso del Príncipe

Un vehículo que escapaba de un control policial se convirtió en la madrugada del sábado al domingo en el tercer automóvil que termina en el agua a la altura del túnel del Príncipe, en el área de Trobajo del Camino.

Los hechos ocurrieron entrada la noche. La Policía Local perseguía a un conductor que había tratado de saltarse de un control de seguridad y emprendió una veloz persecución por el área que limita la capital con Trobajo del Camino.

El conductor hizo caso omiso de las señales de advertencia para que detuviera la marcha y se dirigió hacia el túnel. Cuando quiso maniobrar ya era tarde y el vehículo terminó en el agua.

El matrimonio que en la mañana del sábado se hundió con su vehículo en el mismo pasaje advirtió a este periódico que la señalización dispuesta para evitar siniestros de este tipo, apenas se puede advertir. Tuvieron que ser rescatados por los bomberos después de que su vehículo híbrido terminase en el agua.

Antes, una joven de 19 años había sido la primera víctima del fin de semana. También requirió la intervención de los bomberos para salir del agua.