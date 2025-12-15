Mayor Oreja pide un «rearme moral» para frenar los escándalos de Sánchez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España en el abismo. La ruptura de España se hace realidad. Bajo este título, Jaime Mayor Oreja, el ex ministro de Interior durante los gobiernos del popular José María Aznar, presentará este lunes en León el informe de la Fundación Neos, que él mismo preside, y en el que se analiza el escenario político actual en el país.

«Corremos el riesgo de anestesiarnos ante la brutal sucesión de escándalos que se van solapando uno tras otro. No podemos aceptarlos como si fueran parte natural del paisaje, como una montaña o un río. Debemos tomar conciencia de la enorme gravedad que nos ha llevado hasta el borde del abismo, porque, si no construimos una alternativa, terminaremos precipitándonos al fondo», explica Mayor Oreja.

El informe España en el abismo. La ruptura de España se hace realidad comienza con la premisa de que «el riesgo máximo de desintegración» del país ya está aquí y arranca así: «La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha supuesto un indudable desarrollo del proceso de desintegración del Estado y de la nación española [...] Puede decirse que Pedro Sánchez encabeza una ofensiva sin precedentes contra el ser de España y de los españoles.

El problema no es que Pedro Sánchez tenga una mayor o menor ambición de poder, o que tenga una vocación de permanencia en el Gobierno a toda costa. No; el problema, con serlo, no es sólo ese.

El problema es que Sánchez forma parte de un proceso previo que responde a un proyecto, a una dirección política establecida hace tiempo». La utilización partidista de instituciones como el Tribunal Constitucional, el CIS o RTVE, «así como el ataque a la independiencia judicial, ejemplificada en la llamada Ley Bolaños, que busca someter al Consejo General del Poder Judicial al control del Gobierno», también aparecen en el informe que fue publicado en abril y que en León se presentará a las 19.30 horas en el Club Peñalba Casino de León, en el paseo de Papalaguinda, a las 19.30 horas. Mayor Oreja estará acompañado de la historiadora leonesa y Margarita Torre Sevilla.

«España no se enfrenta a una crisis coyuntural derivada del colapso de un Gobierno presidido por la mera voluntad de poder y rodeado de escándalos de corrupción. Se enfrenta a un proceso constituyente encubierto, a una encrucijada histórica en la que está en juego la propia pervivencia», añade Mayor Oreja, mientras que el director general de Neos, Javier Martínez-Fresneda, añade: «Desde el inicio de la democracia española ha habido fuerzas políticas que, unas de forma abierta y otras en la sombra, han conspirado para derribar y subvertir el orden constitucional y para dividir a la nación. Sin embargo, esas mismas fuerzas han pasado de una cierta marginalidad social y de representatividad a formar parte del Gobierno de España. Comprender este hecho es fundamental, no solo para entender la realidad política actual, sino, sobre todo y más importante, para construir un proyecto de regeneración nacional y recuperar una versión mejor de España, una España mejor».

En el encuentro en el Casino, el presidente de Neos analizará «el agravamiento del escenario nacional, la deriva impulsada por la izquierda y el nacionalismo», entre otras cuestiones y reclamará «un rearme moral» de la sociedad mediante la movilización social y la articulación de una alternativa política.