Armunia exige 8 millones en inversiones al Ayuntamiento de León para "revertir el abandono urbano y social"

La Junta Vecinal de Armunia presentó hoy el denominado Documento Único de Propuestas de Inversión Prioritaria, consensuado y firmado por todas las entidades asociativas y religiosas de la pedanía, en el que cifra en alrededor de ocho millones de euros las inversiones consideradas “indispensables” para “revertir el deterioro urbano y social del barrio”.

La Junta Vecinal de Armunia, como órgano coordinador del proceso, elevó oficialmente este documento al Ayuntamiento de León y solicitó su inclusión inmediata en el Presupuesto Municipal del próximo año, ya que la pedanía vive una situación “insostenible de abandono”, que “se ha agravado de forma notable en los últimos años”, para lo que señaló como “máximo responsable” al alcalde de León, a cuyo mandato atribuyen “un incremento exponencial de la marginalidad, el deterioro urbano y la falta de servicios básicos” en Armunia.

El Documento Único de Propuestas de Inversión Prioritaria de Armunia recoge diez grandes áreas de actuación prioritarias, entre las que se encuentran un plan integral de infraestructuras, renovación de calles, eliminación de pasos a nivel y mejora de la movilidad; la modernización del polideportivo, parques y espacios recreativos; medidas urgentes en limpieza, mantenimiento, seguridad y servicios públicos; fomento del desarrollo urbanístico, la vivienda y la rehabilitación de edificios históricos; programas de embellecimiento, conectividad digital y promoción de la identidad local y la creación de un fondo municipal de 800.000 euros para las juntas vecinales dependientes del municipio.

La Junta Vecinal y las entidades firmantes subrayaron que estas actuaciones “no son peticiones nuevas”, sino “necesidades históricas sistemática y reiteradamente ignoradas” por el Ayuntamiento de León y denunciaron que, pese a ser una de las pedanías más pobladas, Armunia “sigue sin recibir el trato que merece y acumula déficits estructurales que afectan directamente a la calidad de vida de sus vecinos”.

Por este motivo, el documento se presenta como “un llamamiento urgente” al Ayuntamiento de León para que adopte medidas inmediatas y revierta una situación que consideraron “injusta, discriminatoria y cada vez más grave”.