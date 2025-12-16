Cáritas León atiende en lo que va de año a 420 personas sin hogar y reparte más de 450.000 euros en ayudas

Un sintecho rodeado de motivos navideños que él mismo y un amigo colocaron en el exterior de la estación de metro de Green Park, el 16 de diciembre, en Londres.

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Cáritas Diocesana de León atendió desde el inicio del año a un total de 420 personas sin hogar, tanto en su sede como en los albergues de transeúntes de Cistierna y La Robla. Además, concedió ayudas por importe de 451.097,81 euros, de las que el 25,06 por ciento estuvieron destinadas a alquiler, realquileres y alojamientos, concretamente 113.031,51 euros, y el 5,13 por ciento, 21.339 euros, para suministros.

Del total de personas atendidas a través del programa de Personas sin Hogar, el 20 por cierto fueron mujeres, lo que para la directora de la entidad, Aurora Baza, evidencia “el aumento progresivo de la feminización de la exclusión residencial”, ya que el porcentaje de mujeres atendidas fue del 18 por ciento. Por ello, alertó de la “especial vulnerabilidad de las mujeres sin hogar” y de la necesidad de “seguir reforzando recursos y acompañamiento adaptados a esta realidad”.

Así lo señaló Aurora Baza con motivo de presentación de la campaña de navidad, activa desde el 2 de diciembre bajo el lema ‘Mientras haya personas, hay esperanza’, que “pone el acento en la dignidad humana, el compromiso colectivo y la capacidad de las personas para generar esperanza a través de la solidaridad”.

La directora de Cáritas Diocesana de León trasladó que la Navidad “no es únicamente un tiempo para la recogida de fondos”, sino, sobre todo, “una oportunidad para visibilizar las situaciones de pobreza y exclusión social que siguen muy presentes en la provincia”, donde la entidad “acompaña de manera continuada a familias con dificultades económicas, personas mayores en situación de soledad, infancia vulnerable, personas migrantes y personas sin hogar, colectivos que requieren respuestas estables y cercanas durante todo el año”.

Con el objetivo de que cualquier persona que desee colaborar pueda hacerlo con facilidad, Cáritas Diocesana de León ha habilitado distintos canales de donación a través de su página web (caritasdeleon.org), Bizum (08538), transferencia bancaria (ES1900750184340601363793), donaciones presenciales en la sede y aportaciones mediante teléfono (987 21 86 17) y tarjeta bancaria. La entidad insistió en que “cada aportación, por pequeña que sea, contribuye a sostener los programas de atención y acompañamiento que desarrolla a lo largo del año”.

La campaña cuenta nuevamente con la implicación del ámbito educativo, con la participación de siete centros educativos que han acogido previamente al equipo de Cáritas en las aulas para trabajar con el alumnado la sensibilización sobre la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

A través de materiales educativos, concretamente un rasca y gana para los más pequeños y un neceser solidario para los mayores, y dinámicas participativas, el alumnado colabora con la campaña al tiempo que reflexiona sobre la realidad social que les rodea. Para Cáritas, los jóvenes representan “la savia nueva” y “una esperanza real para el futuro de una sociedad más justa y comprometida”.

Iniciativas solidarias con empresas

Aurora Baza explicó que, un año más, la colaboración con el tejido empresarial “vuelve a ser una pieza clave de la campaña”, a través de dos iniciativas. La primera de ellas se trata de ‘Reyes con Corazón’, un proyecto que garantiza que los niños acompañados por Cáritas puedan recibir un regalo de Reyes, defendiendo su derecho a la ilusión y al juego. Este año participan en ella alrededor de cien de ludotecas, parroquias, casas de acogida y atención primaria, con la colaboración de cinco empresas -Hijolusa, HP, Kids&Us, Mayton y Legumbres Luengo-, además de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio La Asunción.

La segunda es ‘Empresas con Corazón’, una iniciativa que invita a comercios y establecimientos a colaborar mediante donaciones solidarias vinculadas a la venta de productos identificados o destinando a Cáritas un porcentaje de la recaudación de uno o varios días. Panaderías Flecha, Óptica Europa, Supermercados Leclerc o León Termal son algunos de los establecimientos que colaboran en esta propuesta. Además, el artista y tatuador Gerardo Santos participa diseñando los materiales destinados a los colegios y una bolsa solidaria con el lema de campaña, a disposición en la sede de Cáritas con un precio de cinco euros.

Otras acciones

La campaña de navidad se completa con numerosas acciones abiertas a la ciudadanía, para lo que Cáritas estuvo presente durante dos días en el mercadillo navideño de León, donde dio a conocer sus proyectos y puso a la venta productos solidarios, como la bolsa de campaña y el mini-neceser con el lema ‘Mientras haya personas, hay esperanza’.

La entidad también cuenta con presencia en muppis y espacios municipales, así como con inserciones gratuitas en medios de comunicación. Además, se organizaron actividades como el cine solidario, en colaboración con Radio León–Cadena SER y Multicines Odeón, que permitió a niños, jóvenes y familias acompañadas por Cáritas disfrutar de una película de animación de estreno. A estas acciones se suman una subasta solidaria, organizada por la Asociación de Peñas Culturalistas, y diversos conciertos y recitales solidarios.