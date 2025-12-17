La alta velocidad se pierde en el paréntesis de 20 kilómetros entre León y La Robla

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Hay obras en León que no pasan de calderilla frente al reto de la renovación completa que espera la estructura. La León-La Robla sigue en el dique de cuentas pendientes del tren, ajustada a unos plazos que no terminan de cumplirse. León-La Robla ya estaba en los carteles en 2011, cuando aún salía gratis hacer referencias a la conexión por alta velocidad entre León y Asturias, en ese paréntesis de 20 kilómetros que separa la capital leonesa del emboquille de la Variante. Así que para poner en hora el tiempo de desfase, se podrían contar en casi quince años, camino va de ello, el estudio informativo del tramo. En un ambiente cercano a la fantasía, se pintaba el idilio con el tramo previo a los túneles sobre tres vías; dos de ellas para el tráfico de viajeros y una más, única, dedicada a las mercancías. En la letra pequeña que exponía el plan del proyecto, los técnicos reconocieron que la línea objeto de reforma estaba en «buenas condiciones para las características actuales de la circulación». La cuestión es que el trazado en planta no admite la explotación de mayores velocidades comerciales y tampoco cumple con los requerimientos actuales en las líneas de alta velocidad. El mismo argumento que se defiende hoy en día en los paneles de licitación de la obra. Más velocidad, más eficacia en la conexión, mejores tiempos, que ahorrarán algunos minutos decisivos para mejorar los ratios entre León y Asturias y entre Asturias y León, que tanta obsesión y tinta come en la planificación del transporte asturiano. Del AVE asturiano, tal y como hizo suyo el tamiz mediático del Principado. El AVE asturiano entonces, mantiene velocidades modestas en el recorrido que completa entre León y La Robla, donde hay cuarenta millones de euros consignados desde hace años para borrar el paréntesis que se abre a la salida de la estación de la capital leonesa y se cierra en la plataforma de entrada a la Variante, junto a La Robla, tránsito a otra dimensión. Otra forma de medir el desfase es la efeméride del túnel; dos años después de abrirse, las condiciones se mantienen impasibles en la vía por el valle del Bernesga; sin afecciones notables más allá de cambios de traviesas, que han abierto expectativas de renovación a pie de raíl, aunque limitada para lograr la explotación a mayores velocidades comerciales y tampoco cumple con los requerimientos actuales en las líneas de alta velocidad. Esta consideración está completamente actualizada casi quince años después de que se plasmara en un documento público con los que Adif clasifica el historial de actuaciones camino de los túneles de Pajares. La penúltima adaptación de previsiones se refería este mismo otoño, hace unas semanas, a renovación de pasos y alicatados sobre caminos en esa secuencia de localidades de las que da cuenta la vía en los tres últimos siglos, y que se repasa de carrerilla por Villabalter, Azadinos, Sariegos, Pobladura, Lorenzana, Santibáñez y Cuadros, si ha de leerse de sur a norte. Casi seis millones de euros. Calderilla, al fin para abordar toda la cuenta pendiente hasta conseguir que un tren que sale de León y se dirige a Asturias consiga una velocidad pareja al concepto que define el mapa europeo de la alta velocidad. En la cima de las mejoras previstas se añadiría la instalación del célebre triple hilo que viene a definir la esencia del enlace ferroviario de León y Asturias, adecuado a un sistema de circulación que permite la compatibilidad de los trenes en ancho ibérico con los de ancho internacional. Adif ha remarcado en algunas comparecencias recientes sobre la intervención de León a La Robla que este despliegue, de la misma fórmula que gestiona el paso de trenes bajo el túnel de la cordillera, avanzaría en la entrada de la liberalización de la conexión de ferrocarril de viajeros en la línea Madrid-Asturias, uno de los eventos más esperados en la capital leonesa por lo que supondría de ampliación de oferta. Para este soporte, se relata como clave la puesta en funcionamiento de la nueva versión del enclavamiento de La Robla Red Convencional (RLC), con cambio de circulación preferente a la derecha y nueva denominación de elementos; el asiento de los nuevos bloqueos entre Santibáñez y La Robla Alta Velocidad, y en red convencional; además de la actualización de los enclavamientos de León y Santibáñez.