Cuando las obras se miden por siglos...

Creado: Actualizado:

El Almanaque, que publica el Diario de León en sus páginas cada jornada, recupera noticias de hace 25, 50, 75 y 100 años. No resulta insólito encontrar promesas o anuncios que luego se comprueba fácilmente que no se cumplieron. En el caso de las infraestructuras resulta demasiado habitual. Ayer, el Almanaque recordaba el titular de apertura del Diario de hace un cuarto de siglo, cuando se anunciaban los sondeos, con visita del ministro de Fomento incluida, para iniciar las obras de la Variante de Pajares. Desde entonces se han llenado literalmente miles de páginas con todo tipo de episodios. Pero lo más triste es que a día de hoy todavía no se ha alcanzado la culminación de las obras para que el tren de alta velocidad discurra desde León hacia el Principado de Asturias con todas las garantías y previsiones. Tras años y años de conflictos en la zona de los túneles, malvive en precario el tramo que discurre desde la capital de la provincia hasta La Robla. La única zona de la provincia en la que se ha aprovechado el viejo trazado en lugar de buscar un corredor alternativo. Son 20 kilómetros para los que incluso se anunció un triple hilo para que pudiese utilizarse con convoyes de las dos anchuras, la española y la internacional. Pero lo cierto es que sigue en vía muerta, limitando el tráfico ferroviario.