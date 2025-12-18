Insignia para 70 jubilados del Ayuntamiento de León
El Ayuntamiento homenajea a los trabajadores que dicen adiós este año en un emotivo acto en el salón de Actos de Alfonso V con el alcalde, Canuria y los portavoces de los partidos
El Ayuntamiento de León rindió homenaje a sus 70 trabajadores jubilados este año, entre ellos, María del Pilar Martínez Mata, en un acto con entrega de insignias, donde el alcalde, José Antonio Diez, puso en valor la trayectoria de servicio público, acompañado por el concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria y los portavoces de los grupos políticos.