El tiempo en León, hoy jueves: nieblas, ascenso de temperaturas y lluvias al final del día

La previsión meteorológica para León este jueves, 18 de diciembre de 2025, anticipa una jornada caracterizada por la estabilidad en las primeras horas, seguida de un giro hacia condiciones más invernales a medida que avance el día. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia experimentará nieblas matinales persistentes y lluvias al final del día.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso y dominarán las nubes altas, mientras que la presencia de brumas y nieblas podría ser persistente en diversas áreas del territorio leonés. Sin embargo, por la tarde se espera un cambio significativo, ya que aumentará la nubosidad y se registrarán precipitaciones débiles, que podrían alcanzar intensidad moderada al final de la jornada. La cota de nieve se situará por encima de los 1.600 metros, lo que limita la posibilidad de nevadas a zonas montañosas elevadas.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso generalizado en toda la provincia, mientras que las máximas mostrarán tendencias dispares: subirán ligeramente en la meseta, pero descenderán en áreas montañosas. Por municipios, las temperaturas oscilarán entre los 1 y 11 grados en Astorga, entre 2 y 10 en León capital, entre 2 y 11 en Ponferrada y entre 1 y 10 en Villablino.

Por otro lado, aunque las heladas serán débiles, podrán registrarse principalmente en áreas de montaña durante la madrugada y primeras horas del día. El viento soplará del sur, con intensidad floja o moderada en general, aunque no se descartan rachas localmente fuertes en cotas altas.