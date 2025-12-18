Un libro sobre geomorfología publicado por la ULE ofrece un recorrido por el paisaje leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) ha publicado el libro titulado ‘Geomorfología de León. Ejemplos significativos de procesos y formas de relieve’, obra de José María Redondo Vega, catedrático emérito de la Universidad de León (ULE), que se ofrece como una invitación a mirar el paisaje con otros ojos, a comprenderlo como el resultado de una larga conversación entre la Tierra, el clima y el hombre, en una provincia donde cada valle, ladera o montaña encierra un relato geológico único.

Desde el Servicio de Publicaciones se explica que se trata de “un recorrido fascinante por la diversidad, complejidad y belleza del relieve leonés, una de las provincias con mayor variedad de formas del territorio peninsular. El libro invita al lector a descubrir cómo los procesos naturales internos y externos, el paso del tiempo y la acción humana han ido modelando la superficie terrestre hasta conformar un paisaje cambiante, dinámico y en constante transformación”.

Lejos de ser una simple recopilación de lugares o accidentes geográficos, esta obra constituye un estudio “profundo, riguroso y apasionado del relieve como elemento vivo del planeta”. Desde la perspectiva de la Geomorfología (rama esencial de la Geografía Física), el autor analiza las formas terrestres como huellas visibles de los procesos naturales que las generan, rastreando en ellas las evidencias de antiguos climas, las superposiciones de modelados y las transformaciones que, a lo largo de miles o millones de años, han ido dejando su rastro en el territorio leonés.

El relieve se presenta aquí como la epidermis de un sistema planetario en continua evolución. Sus mutaciones, aunque a menudo imperceptibles a escala humana, reflejan los grandes cambios ambientales y climáticos de la historia geológica.

A través de ejemplos cuidadosamente seleccionados (glaciares, valles fluviales, formas estructurales, modelados kársticos o relieves antrópicos), el libro reconstruye la memoria de la Tierra, evidenciando cómo las fuerzas internas, el clima y la intervención humana se entrelazan en la construcción del paisaje.

El texto no busca inventariar el patrimonio natural de León, sino poner en valor su riqueza geomorfológica, muchas veces infravalorada. Se trata de una reivindicación del relieve como soporte esencial de la vida, como base de los ecosistemas, los asentamientos humanos y los recursos naturales. Con un enfoque divulgativo pero fundamentado, el autor propone una mirada sensible y científica a la vez, capaz de apreciar tanto la grandiosidad de una gran morfoestructura como la delicadeza de una huella glaciar casi imperceptible.

El libro se organiza en torno a cuatro grandes grupos de formas: las estructurales, determinadas por las fuerzas internas de la Tierra y la litología; las dinámicas, gobernadas por procesos externos; las climáticas, especialmente las de origen glaciar y periglaciar; y las antrópicas, resultado de la acción humana sobre el territorio. Esta clasificación, lejos de ser rígida, refleja la complejidad y la interacción continua de los factores que modelan el paisaje.

El lector encontrará una reflexión profunda sobre el sentido de estudiar lo efímero: formas de relieve que cambian, desaparecen o se transforman con el tiempo, pero que, precisamente por eso, merecen ser conocidas y valoradas. El autor defiende que el relieve no es solo escenario, sino también protagonista de la historia natural y humana.

El libro tiene 377 páginas, su formato es de 24 centímetros, con fotografías y mapas en color y en encuadernación rústica cosida. La dirección editorial ha corrido a cargo de José Manuel Trabado, y el diseño, maquetación y tratamiento de imágenes ha sido realizados por Juan Luis Hernansanz Rubio. Se puede adquirir por 15 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE, a través del siguiente enlace: https://publicaciones.unileon.es/product/geomorfologia-de-leon-ejemplos-significativos-de-procesos-y-formas-de-relieve/