CCOO León denuncia que personal de servicios de la Junta realiza labores de limpieza en colegios con 10 grados

CCOO Enseñanza de León ha denunciado este jueves las condiciones laborales del personal de servicios de la Junta en centros escolares de la provincia leonesa, donde se generan situaciones que "incumplen" la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales, al tener que desarrollar labores de limpieza por las tardes con temperaturas de 10 grados o incluso inferiores, cuando la ley establece un mínimo de 17 grados, y sin contar con los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios.

"En el desempeño de su labor deben salir a limpiar patios y pabellones deportivos sin ropa de abrigo térmica interior ni calzado adecuado", ha precisado y ha agregado que únicamente han proporcionado a estos trabajadores "un simple pijama, una casaca y zuecos o zapatillas de tela", lo que motiva que si los empleados quieren cubrir esas carencias tengan que hacerlo con materiales propios.

En este sentido, el sindicato ha señalado que la Consejería de Educación lleva dos años sin proporcionar ropa de trabajo "adecuada", con una negociación "fallida" con las organizaciones sindicales al "imponer" unos criterios y medidas que "no han sido objeto real de consenso", según ha informado a Europa Press en un comunicado CCOO.

Dichas medidas, según ha concretado, no han tenido efecto de mejora en los trabajadores del personal de servicios en la categoría de educación e incluso han supuesto que al personal subalterno y ordenanzas se les haya retirado la entrega de ropa de trabajo que recibían antes del traspaso de las competencias de Educación a la Junta de Castilla y León.

La propuesta de la Junta para este personal es, según ha explicado, proporcionarles una bata que, a efectos reales, "no cubre ninguna de las necesidades reales" de dotación de EPI para las funciones que realizan estos trabajadores.

El secretario general de CCOO Enseñanza de León, Víctor Bejega, ha exigido a la Junta de Castilla y León que se dote al personal laboral de la Consejería de Educación de la ropa de trabajo acorde a las funciones y labores realizadas por estos trabajadores, "abandonando la actitud de menosprecio" que sufren y "de imposición" de unos criterios de asignación "muy alejados de la realidad". "Exigimos unos EPI que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laboral en las labores reales y diarias que desempeñan", ha concluido.