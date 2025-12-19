Diario de León

Navidad León 2025: juguetes sí, pero bien pensados

Una carta con asesoramiento. Los regalos de Papá Noel o de Reyes Magos deben tener en cuenta la edad del niño, pero también que sea educativo, que le estimule, le permita imaginar y que le ilusione. Difícil tarea con tantas posibilidades

La oferta de juguetes es infinita, con lo que hay posibilidades para todas las edades, pero no todo vale y hay que valorar la edad de cada niño.

La oferta de juguetes es infinita, con lo que hay posibilidades para todas las edades, pero no todo vale y hay que valorar la edad de cada niño.PIXABAY

Abigail Calvo
Publicado por
Abigail Calvo
León

Creado:

Actualizado:

Cada vez la oferta de juguetes es mayor. La carta de los niños, ya sea a Papá Noel -que llega antes- o a los Reyes Magos, es extensa. En los anuncios de la televisión y en las jugueterías a los más pequeños se les van los ojos con la infinidad de posibilidades que tienen. Por eso, es importante que los padres asesoren a sus hijos a la hora de redactar su carta, para que, primando sus gustos, la elección sea buena y el juguete no quede arrinconado a los pocos días.

Cierto es que la oferta es infinita, pero hay que prestar atención a que en estas piezas enfocadas al juego se puede y se debe educar. Todos los niños pueden y deben jugar a lo que quieran. Se debe fomentar, sobre todo, que les permita interactuar y también que les incite a moverse, un aspecto a tener en cuente cuando son más pequeños. Que sean manipulables y, lo más importante, que les ayuden a imaginar, a viajar a lugares únicos y que les permitan crear. Que sirvan para jugar, en definitiva, para compartir y disfrutar.

Cada niño es un mundo, pero la edad es muy importante -más allá de que sean apropiados por las piezas o sean duraderos- deben ser estimulantes y que les enseñen cosas. Además, deben aprender a valorarlos, por eso se debe ser selectivo, porque cuantos más juguetes tienen menos los aprecian. Eso sí, que le guste y les ilusione, porque en el fondo son niños que esperan la magia de Papá Noel y los Reyes Magos.

La regla de los tres regalos

Con el objetivo de frenar el consumismo, en los últimos años se puso de moda la conocida como la regla de los tres regalos. Una propuesta válida tanto para niños como para adultos, que debe incluir: algo que deseen (en referencia a la ilusión), algo que necesiten (para que sea usado y práctico) y algo para aprender o crear (que favorezca el desarrollo). Con este regla se puede conseguir un equilibrio entre el coste y no dejar de cubrir las necesidades, que también lo son, de la ilusión con la que los pequeños se acuestan cada 24 de diciembre o cada 6 de enero.
tracking