Las víctimas mortales de accidentes de tráfico en León bajan un tercio en un año

En lo que va de año, en las carreteras interurbanas leonesas se han registrado 15 siniestros mortales con 18 personas fallecidas, unos datos que suponen un descenso de la siniestralidad respecto a 2024, cuando se contabilizaron 24 accidentes con víctimas mortales, en los que fallecieron 28 personas. Así, la reducción ha sido de nueve en el caso de los accidentes y de diez en las víctimas mortales, unos datos que se consideraron «significativo» durante la presentación de la campaña especial de la DGT para el operativo navideño que arrancó ayer a las 15.00 horas.

Subdelegación de Gobierno remarca que a pesar de la «evolución positiva», la Dirección General de Tráfico pone el foco en que «cualquier fallecido en la carretera es inaceptable y apela a la responsabilidad de los usuarios» sobre todo en un contexto como el de estos días en los que se estima que las carreteras leonesas registrarán 296.000 desplazamientos, tanto de viajes cortos como de largo recorrido, especialmente durante los fines de semana y los días festivos, con destinos como las segundas residencias o los pueblos, las zonas de montaña, las áreas turísticas y comerciales o las estaciones de esquí, entre otras localizaciones para pasar los días clave de las navidades.

Desde Tráfico inciden en no combinar alcohol y conducción, después de que un estudio, además, refleje que uno de cada cinco conductores reconoce que utiliza su vehículo tras beber alcohol durante las fiestas de Navidad, especialmente tras las cenas de empresa, fin de año y Nochebuena. Desde la DGT también reclaman extremar la precaución en los trayectos cortos y nocturnos, muy frecuentes en estas fechas, y prestar especial atención a las condiciones meteorológicas adversas, con riesgo de nieve y hielo en diversos puntos de la red viaria de la provincia de León.

Casi la mitad de las víctimas de accidentes mortales en carretera dieron positivo en alcohol o drogas al realizarles la autopsia, según la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico. Durante los días clave de las fiestas, la DGT ya ha anunciado que realizará cada día 35.000 pruebas de alcohol y drogas a conductores dentro de la campaña de control que se prolongará desde hasta el domingo, en la semana previa a Navidad y en la que se celebran multitud de cenas y comidas con amigos y compañeros de trabajo. Las pruebas para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, la Guardia Civil de Tráfico y las distintas policías municipales realizarán controles en todo tipo de carreteras y cascos urbanos a cualquier hora del día.

Para dar cobertura a estos movimientos en el tránsito por las carreteras leonesas, la DGT contará con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos, con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, helicópteros, drones, radares y sistemas de control, además de la instalación de carriles adicionales, señalización especial y la paralización de obras en los tramos más conflictivos. Asimismo, se intensificarán los controles de velocidad, alcohol y drogas.

Con llegada del nuevo año, será obligatorio el uso de las balizas luminosas V16 conectadas para señalizar averías o accidentes en la vía, sustituyendo definitivamente a los triángulos de preseñalización, como remarcan desde Tráfico. Estos dispositivos permiten señalizar el vehículo detenido sin necesidad de abandonar el habitáculo y envían automáticamente la ubicación al sistema de gestión de tráfico, mejorando así la seguridad de los usuarios.

El operativo especial de Navidad se estructura en tres fases: la primera hasta el día de Navidad, la segunda desde el 26 al 1 de enero y, la tercera, hasta Reyes.