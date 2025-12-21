El belén de Capuchinos en León crece en el claustro

Un guiño al espíritu con el que San Francisco de Asís inició hace ochocientos años el primer belén, para dar a conocer a la gente sencilla la escena del nacimiento de Jesús, es el que alimenta la espiritualidad de la propuesta montada en el Claustro Abierto Capuchinos. Un belén al que en su tercer año se suma un misterio comprado en Nápoles, y varias construcciones impresionantes, realizadas por los voluntarios que colaboran con el convento de los capuchinos en sus obras sociales y que ponen todo su empeño en hacer de esta propuesta una gran cita de la Navidad leonesa.

David Antolín, Jairo Fernández y Alberto Mansilla se han volcado en la propuesta, que cuenta también con un photocall en el que los niños y mayores pueden disfrazarse de cada uno de los personajes del belén. Una muestra que puede disfrutarse, en un ambiente de espiritualidad y calma, y con la iluminación navideña del jardín de fondo, cada día de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos de 11.30 a 13.30.

La entrada es gratuita, y de los donativos de los visitantes depende que el belén siga creciendo, con la compra de figuras de artesanos napolitanos de alto nivel. Son muchos los detalles de este montaje, que no olvida la figura de San Francisco arrodillado adorando al Niño Jesús. Impresionantes los edificios y la ambientación vegetal. Y el detalle leonés de una casa de matanza. Mil detalles para descubrir.