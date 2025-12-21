León Típico estalla contra la carga de decibelios de la Tardebuena

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos León Típico muestra su disconformidad con la celebración de la Tardebuena que se desarrollará en la Plaza Mayor, con actuación musical incluida, en la jornada previa a la Navidad. «Como siempre el Ayuntamiento ha programado esta actividad, subida de decibelios, junto a la Asociación de Hostelería, pero en ningún momento ha convocado a la Asociación de vecinos León Típico para tener en cuenta la opinión de los vecinos. Por supuesto no le apetece conocer ni los problemas, ni las molestias de convivencia y de ruido que esa fiesta pueda causar a los vecinos ya saturados y ahogados por los ruidosos y constantes eventos». León Típico argumenta su posición al recordar que se trata de una zona acústicamente saturara. «Sospechamos que el Ayuntamiento no debe de entender bien lo que eso significa. La ZAS es una herramienta legal en nuestra ciudad para la reducción del ruido ambiental y la protección vecinal en el casco histórico. Pero el Ayuntamiento no sólo no entiende lo que eso significa, sino que reitera en el incumplimiento de dicha normativa». León Tipico pide que se elimine la Tardebuena, un evento sobre el que se pregunta «¿qué bobada es esa?».