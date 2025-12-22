Consulta en tiempo real cuál es el estado de las carreteras en la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La nieve caída en las últimas horas en la provincia de León causa problemas en varias carreteras de las redes nacional y autonómica en la provincia. A continuación puedes consultar en tiempo real cómo están todas las carreteras de León. El buscador, que se actualiza cada pocos minutos, está preparado para centrarse en la provincia, pero se puede consultar el estado de todas las provincias del país.

Carreteras nacionales

Las carreteras nacionales que transcurren por la provincia y presentan problemas para circular son, según información de la Dirección General de Tráfico, las siguientes:





Carreteras autonómicas

La Junta de Castilla y León ofrece en su página web un servicio de información sobre el estado del tráfico y las carreteras de la Comunidad, en el que es posible consultar un listado de incidencias que muestra resultados detallados por provincias y que es posible consultar desde el siguiente enlace: