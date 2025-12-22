Los afortunados con el Gordo de la lotería en Villablino se congratulan de la suerte que han tenido

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Diversos afortunados con el Gordo de la lotería de Navidad que se ha repartido por la zona de Laciana han compartido su alegría con vecinos y diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran el Diario de León.

''Me siendo encantada de la vida, me ha tocado la mitad del Gordo, ya que comparto el décimo con mi amiga Belén. Pero son 164.000 euros, así que me arreglan las navidades y mucho más. Estoy muy contenta. Nos ha tocado en un año muy negro para la gente de la zona, necesitábamos tener algo de suerte. Ha sido un número que vendía la Asociación de Alzhéimer del Valle de Laciana'', declara una de las afortunadas, en una situación en la que dos amigas se reparten el premio.

''El décimo lo tiene mi hijo guardado, no me lo roban. El dinero me viene como anillo al dedo. Van a ser unas navidades estupendas. Ya tengo pensado en que lo voy a gastar'', asegura otra de las mujeres que se van a llevar un buen pellizco monetario.

Para finalizar, otra de las agraciadas cuenta como ''es un número que no vamos a olvidar en la vida. Hemos vivido toda nuestra existencia en Villablino. Compramos el décimo en el Bar Benedel, que está cerca de nuestra casa. Es increíble levantarse y tener esa cantidad en el bolsillo. Muchísima emoción, es algo inesperado y se piensa que nunca te va tocar algo así. Es una alegría muy grande.''