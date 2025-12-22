La lotera de La Bañeza de la plaza Obispo Alcolea, Ana María de la Fuente está ‘’emocionada’’ por poder entregar el Gordo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La vendedora de lotería de La Bañeza, Ana María de la Fuente, que ha repartido mayoritariamente el Gordo, considera la situación ‘’Emocionante. Llevamos 17 años con este número porque siempre nos llega porque lo reparte La Bañeza Fútbol Club en la ciudad. Ha traído la magia’’.

‘’Hay mucha gente quiere jugar siempre el mismo número, entonces todos los años cuando es la última semana de febrero, nosotros hacemos el pedido de los ocho números que podemos pedir. Entre ellos siempre está este número 79.432. Es un premio muy ligado a la Bañeza’’, explica De la Fuente sobre el funcionamiento de la lotería.

Sobre donde y cómo se ha vendido aclara que: ‘’No ha salido nada por ventanilla. Nada. Excepto un envío que he hecho de dos o tres billetes que todos los años me lo piden unos clientes que tengo que mirar a ver quiénes son exactamente. Entonces, se ha compartido este número con Villablino, al igual que le he enviado 50 billetes a Pola de Gordón y a la Administración 246 de Madrid, pero el número ha salido íntegro de la Bañeza’’.

‘’Ahora mismo me siento muy muy muy contenta, muy feliz, muy emocionada. Es la primera vez que doy este primer premio de Navidad. Creo que la comarca se lo merece y yo me merezco que lo haya dado, yo no llevo a este número. Y bueno, si repartimos todos los días, todos los días estamos vendiendo ilusión’’, narra con la excitación del momento.

También sobre la situación de la zona asegura que ‘’vendemos ilusión. Y hoy se ha hecho realidad. Sobre todo también en un contexto de un año complejo, ¿no? Con el tema de la Azucarera, con los incendios del verano…. Esto es una triple alegría, digamos. Que decir que aquí se ha sufrido mucho y esto viene como un poco a compensar todos los meses malos que ha pasado La Bañeza, ¿verdad?‘’, reflexiona la lotera.

‘’Cuando vi la bola del número salté de alegría. Claro porque te sabes todos los números de memoria. Todos. A ver, las series sueltas no, pero los números que ya son grupos grandes o números completos te los sabes. Entonces, salté, pero salté con muchas ganas’’, asegura Ana María de la Fuente con una sonrisa.