La provincia de León registra las temperaturas más bajas de la jornada

Los registros obtenidos a través de las estaciones de la Asociación Meteorológica del Noroeste (Noromet) confirman un descenso generalizado de los termómetros en las zonas de montaña del norte peninsular. Según los datos validados por la entidad, la localidad leonesa de Lugueros, ha registrado la temperatura más baja de la red nacional con -5,8 °C.

La estadística de la jornada destaca por la alta presencia de puntos de observación leoneses entre los valores más bajos del país. De las diez estaciones con registros térmicos menores, nueve se sitúan en la provincia de León.

Tras el valor obtenido en Lugueros, otros puntos como Prado Veneiro (Babia) y el Collado Jermoso han mantenido registros de -5,6 °C. La única ubicación fuera de la provincia leonesa que figura en este listado de mínimas es Zafrilla-Fuente del Berro, en la provincia de Cuenca, con un valor de -5 °C.

NOROMET

La Asociación Meteorológica del Noroeste

La Asociación Meteorológica del Noroeste (Noromet), desde sus inicios en el año 2017, ha centrado como uno de sus principales objetivos la instalación de estaciones meteorológicas profesionales, generalmente autónomas, en ubicaciones de elevado interés por los fenómenos meteorológicos que acontecen en ellas.

Esta red de monitorización permite obtener datos de alta precisión en enclaves estratégicos —como la Montaña Central Leonesa o la comarca de Babia— que, por sus características geográficas, presentan una dinámica atmosférica de especial relevancia para el estudio del clima en el noroeste peninsular.