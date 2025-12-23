León mantiene la alerta amarilla por nieve en la Cordillera Cantábrica

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este martes la alerta amarilla por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León, con una cota de nieve situada en torno a los 1.100 metros, que subirá hasta los 1.300 a lo largo de la jornada.

El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en el oeste, sobre todo durante la primera mitad del día, y dispersas en el resto, más probables en zonas de montaña. No se descartan brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con mínimas que oscilarán entre los -2 grados en León y los 0 en Villablino, y máximas de hasta 8 grados en Astorga y 7 en Ponferrada. La Aemet advierte de la posibilidad de heladas débiles, que podrán ser moderadas en áreas montañosas.

El viento soplará flojo del suroeste, girando a norte por la tarde y la noche.