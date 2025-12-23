EL TIEMPO
León mantiene la alerta amarilla por nieve en la Cordillera Cantábrica
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este martes la alerta amarilla por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León, con una cota de nieve situada en torno a los 1.100 metros, que subirá hasta los 1.300 a lo largo de la jornada.
El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en el oeste, sobre todo durante la primera mitad del día, y dispersas en el resto, más probables en zonas de montaña. No se descartan brumas y bancos de niebla.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con mínimas que oscilarán entre los -2 grados en León y los 0 en Villablino, y máximas de hasta 8 grados en Astorga y 7 en Ponferrada. La Aemet advierte de la posibilidad de heladas débiles, que podrán ser moderadas en áreas montañosas.
El viento soplará flojo del suroeste, girando a norte por la tarde y la noche.