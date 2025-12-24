Tres hospitalizados en León por inhalar humo en el incendio de una vivienda en Valdefresno

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Dos mujeres de 62 y 32 años y un hombre de 65 fueron hospitalizados anoche en el hospital de León tras resultar intoxicados por inhalar el humo del incendio que se produjo en una vivienda de la localidad leonesa de Valdefresno.

En torno a las diez de la noche de ayer, una llamada alertó al servicio autonómico 1-1-2 de un incendio en una vivienda de la calle San Miguel de Villaseca de la Sobarriba, en Valdefresno.

Además, solicitó asistencia para tres inquilinos, que presentan síntomas de intoxicación por inhalación de humo; con los tres conscientes.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil (COS) de León, a los Bomberos de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envían dos ambulancias de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió en el lugar a las tres personas intoxicadas por humo y las trasladó después al hospital de León.